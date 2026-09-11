Cultura de Nova Odessa adia para o dia 18 o ‘I Encontro de Crochê: Recicle seu Fio’!

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O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Nova Odessa adiou para a próxima sexta-feira (18) o ‘I Encontro de Crochê: Recicle seu Fio’, que estava programado para acontecer no Centro Cultural Herman Jankovitz – Biblioteca Municipal. O workshop, que deve reunir artesãs e pessoas interessadas na arte do crochê para troca de experiências, criatividade e reciclagem, não acontecerá devido às condições climáticas.

“Optamos por adiar o Encontro de Crochê devido às chuvas fortes. A alteração da data foi necessária para garantir que a atividade aconteça de forma tranquila, segura e agradável, tanto para as artesãs e participantes quanto para a equipe envolvida. Prezamos pela segurança e bem-estar de todos”, explicou a responsável pelo órgão, Fernanda Martinhão.

A iniciativa, aberta às mulheres que têm sobra de fios em casa e desejam reutilizá-los, promove um momento de convivência entre os apreciadores do artesanato.

“Ressaltamos novamente que teremos nosso Encontro de Crochê no dia 18 de setembro. As participantes devem levar sua agulha e fios. Será uma ótima oportunidade para compartilhar conhecimentos, conhecer outras pessoas apaixonadas pelo crochê e transformar fios que já não são utilizados em novas criações. Ou seja, nosso intuito é que elas reaproveitem esses fios e criem novas peças de artesanato, utilizando sua criatividade”, reforçou Fernanda.

A programação também contará, logo na abertura, com uma apresentação musical do quarteto feminino da Banda Sinfônica Municipal. O grupo formado pelas musicistas Ellen Freitas, Noemi Bustilos, Joice Aparecida e Mirella Gomes terá a participação especial do percussionista Renato Leme. O repertório inclui músicas conhecidas, como Anunciação, Eu Só Quero um Xodó, Aquarela, Maria, Maria, Asa Branca e Festa do Interior, entre outras.

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