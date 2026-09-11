Americana ocupa o primeiro lugar entre as cidades da Região do Polo Têxtil e a 39ª posição entre os 5.570 municípios brasileiros no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-BR).

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O levantamento é uma iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o Sustainable Development Solutions Network (SDSN), com consultoria do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e cofinanciamento da União Europeia.

A Região do Polo Têxtil reúne Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Hortolândia e Sumaré. No índice, Americana obteve nota 56,88.

Entre os indicadores com melhor desempenho estão energia limpa e acessível (93,4), água limpa e saneamento (74,1), consumo de produtos responsáveis (67,5), educação de qualidade (67,1), saúde e bem-estar (66,3), trabalho decente e crescimento econômico (65,3) e cidades e comunidades sustentáveis (61,9).

“Esse resultado mostra a importância de acompanhar indicadores e transformar dados em políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. Americana tem avançado em áreas fundamentais para o desenvolvimento sustentável, e o índice nos ajuda a identificar desafios e a orientar as próximas ações, sempre buscando uma cidade mais desenvolvida, sustentável e com mais qualidade de vida para a população”, avaliou o prefeito Chico Sardelli

O secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin, destacou a posição alcançada pelo município. “Os números apresentados pelo IDSC-BR demonstram que a gestão do prefeito Chico Sardelli determinou e implementou políticas públicas eficientes, fazendo de Americana uma das melhores cidades do país para se viver”, considerou o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin.

Rafa Barros feliz com Americana

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, também avaliou os resultados. “Americana é uma cidade muito estruturada em diversos pilares, com uma economia forte e muito pujante. Isso se reflete em boas posições em praticamente todos os rankings de qualidade de vida do Brasil, o que mostra que temos sim problemas, mas que estamos no caminho certo”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Sobre o índice

A pontuação do IDSC-BR varia de 0 a 100. A diferença entre a nota obtida e 100 corresponde à distância que o município precisa superar para alcançar a pontuação máxima. O mesmo conjunto de indicadores é aplicado aos municípios para gerar pontuações e classificações comparáveis.

O estudo tem como objetivo oferecer ferramentas para que os municípios acompanhem seu desempenho em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), estabeleçam referências e metas com base em indicadores e monitorem os resultados das políticas públicas em âmbito local.

O índice também permite análises que ultrapassam os limites municipais, possibilitando comparações por regiões, biomas, estados e regiões metropolitanas, além de agrupamentos de municípios com características comuns.

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