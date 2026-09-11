A revista Piauí revelou diálogos entre Fábio Faria e Daniel Vorcaro. O ex-ministro de Bolsonaro comenta com o empresário como seria a Festa das Suíças.

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Fábio é casado com Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos que assumiu o comando dos principais programas que o pai fazia na TV.

O HALLOWEEN DAS “SUÍÇAS” — 120 mulheres para 20 homens. Celulares retidos na porta. “Só menina nova”, escreveu Vorcaro.

Fábio Faria convidava as autoridades de Brasília;

um promoter, as mulheres. Presidentes de poderes confirmados.

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