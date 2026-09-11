Capacitação reuniu cerca de 25 participantes e busca fortalecer a comunicação digital e ampliar oportunidades de geração de renda nas comunidades

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, realizou no último dia 27 a primeira turma do curso de Mídias Sociais voltado a beneficiários(as) de projetos sociais apoiados pela empresa em Americana.

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A capacitação reuniu cerca de 25 participantes de iniciativas da região e teve como objetivo fortalecer a presença digital, aprimorar a comunicação nas redes sociais e ampliar oportunidades de geração de renda por meio da divulgação de produtos, serviços e negócios locais.



“Investir na capacitação das pessoas é também contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde estamos presentes. Ao oferecer conhecimentos que podem ser aplicados diretamente no dia a dia, buscamos ampliar oportunidades e fortalecer a autonomia de empreendedores e apoiar o crescimento das iniciativas sociais da região”, destaca Joana Mamedes, coordenadora de Relacionamento Social da Suzano.

O conteúdo do curso foi desenvolvido a partir de entrevistas realizadas previamente com os(as) participantes, permitindo identificar as principais necessidades do grupo e estruturar uma formação prática e alinhada aos desafios enfrentados no uso das redes sociais. Entre os temas abordados estiveram estratégias de comunicação, fortalecimento da presença digital, produção de conteúdo e utilização das plataformas como ferramentas de divulgação de produtos, serviços e iniciativas.

“O treinamento foi muito bom, com uma linguagem simples e acessível. Foi bastante prático, pois pudemos analisar nossos próprios perfis enquanto aprendíamos. As formadoras foram muito atenciosas e pacientes. Gostei muito da formação e agradeço a todos que se empenharam para que esse encontro acontecesse,” Regiane Lemes, empreendedora da marca Ateliê da Regiane, especializada em brinquedos educativos.

Para Mary Helen Silva, fundadora da marca Mary e suas Marias, do segmento de perfumaria, “o curso abordou os temas de uma forma fácil de entender, o que permitiu absorver muitas ideias. A troca de experiências com o pessoal também foi muito importante, porque sempre saímos com novos conhecimentos e ideias. Agora é colocar tudo em prática. Gostei bastante e, por ser uma primeira edição, como uma espécie de piloto, achei fantástico”.

De maneira didática e objetiva, a ação foi desenvolvida em parceria entre as diversas áreas da Suzano, reforçando a atuação integrada da empresa no relacionamento com as comunidades e no apoio a iniciativas que promovam desenvolvimento local, inclusão produtiva e geração de oportunidades, em especial nos territórios onde atua.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável.

Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ).

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