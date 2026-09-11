O presidente da Câmara Municipal de Sumaré e candidato a deputado federal, vereador Hélio Silva, solicitou, por meio de seus advogados, licença de 30 dias para tratar de questões pessoais e permitir o esclarecimento dos fatos dentro da lei.

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O pedido de prisão ocorreu em 4 de setembro, um mês antes das eleições de 4 de outubro, o que gerou especulações no meio político sobre possível motivação política.

Hélio Silva- defesa fala em acusações

Até o momento, porém, trata-se de acusações e indícios, não de condenação.

Cabe à Justiça apurar os fatos, enquanto a defesa adotará as medidas cabíveis, com garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

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