Banco de Perucas Móvel na Unacon vai oferecer corte gratuito para doação de cabelo

A ação do Banco de Perucas Móvel, promovida pela Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana em parceria com a ONG Cabelegria, terá novidades em sua segunda edição, que será realizada na próxima segunda-feira (14). Além da entrega gratuita de perucas para pacientes em tratamento contra o câncer, a iniciativa também oferecerá maquiagem simples para as pacientes que quiserem participar e corte de cabelo gratuito para pessoas que desejarem doar os fios. A iniciativa acontece das 9h às 15h, na área externa da Unacon, localizada na Rua Goiânia, nº 64, Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Os cortes serão realizados por ordem de chegada, com atendimento garantido para quem chegar até 14h30. Qualquer pessoa que queira doar cabelo pode participar, desde que sejam retiradas mechas com no mínimo 15 centímetros.

“A ideia é facilitar para quem quer doar o cabelo. A pessoa pode chegar, fazer a doação e sair com um novo corte. Serão cortes com finalizações simples, para conseguirmos atender o maior número possível de pessoas durante a ação. O mais importante é que quem quiser doar possa participar de uma forma prática e, ao mesmo tempo, sair satisfeita com o resultado”, explicou a diretora da Cabelegria, Hanna Nogueira.

Os cabelos também podem ser levados já cortados para doação. Nesse caso, os fios devem estar limpos, secos e presos com um elástico. As mechas arrecadadas serão destinadas à confecção de novas perucas pela ONG, ampliando o alcance da iniciativa e contribuindo para que mais pacientes possam receber o acessório durante o tratamento oncológico.

Perucas e maquiagem

Durante a ação, as pacientes que estiverem aptas a participar poderão experimentar diferentes modelos de perucas e escolher gratuitamente a de sua preferência, além de receber orientações sobre uso, higienização e conservação.

Para tornar a experiência ainda mais especial, a edição deste ano também contará com maquiagem simples para as pacientes. O atendimento poderá acontecer antes ou depois da escolha da peruca, de acordo com a preferência de cada uma. O objetivo é proporcionar um momento de cuidado e acolhimento, contribuindo para a autoestima e o bem-estar das mulheres que enfrentam os impactos do tratamento oncológico.

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A coordenadora da Unacon, Raquel Cordeiro, destaca que a ampliação da ação reforça a proposta de oferecer um cuidado que considera também os aspectos emocionais envolvidos no tratamento.

“A ação foi pensada para proporcionar às nossas pacientes um momento de cuidado que vá além da entrega da peruca. Poder escolher um modelo com o qual se sintam bem e, para aquelas que desejarem, ter também um momento de maquiagem são pequenas iniciativas que podem contribuir para a autoestima e para a forma como cada mulher se percebe durante o tratamento. Ao mesmo tempo, oferecer o corte gratuito facilita a participação de quem deseja transformar o próprio cabelo em uma doação que poderá chegar a outra paciente, fortalecendo essa corrente de solidariedade”, comentou.

A segunda edição do Banco de Perucas Móvel dá continuidade à parceria iniciada no ano passado entre a Unacon e a ONG Cabelegria. A iniciativa é voltada a pacientes em tratamento contra o câncer que apresentam queda de cabelo em decorrência da quimioterapia ou de outro tratamento oncológico. Nesta edição, pacientes que já receberam uma peruca da ONG também poderão trocar o modelo.

“Essa parceria entre a Unacon e a Cabelegria mostra a importância de unirmos esforços para oferecer um cuidado cada vez mais completo aos pacientes. É um trabalho que já teve resultados reconhecidos em congressos e que demonstra, na prática, como iniciativas de acolhimento e atenção à autoestima podem fazer diferença durante o tratamento. Para nós, é uma satisfação fortalecer essa parceria e contribuir para que ela alcance cada vez mais pessoas”, pontuou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

A Unacon é administrada pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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