Morreu esta quinta-feira a ex-funcionário do sindicato dos Servidores de Americana Janaína Nascimento. Ela tinha 51 anos e trabalhou por 20 anos ajudando no atendimento dos servidores da cidade.

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Ela passava por tratamento de saúde.

Abaixo mensagem do Sindicato (pesar por Janaína)

Algumas pessoas deixam muito mais do que lembranças quando partem. Deixam um pouco de si nos lugares onde viveram e nas pessoas. Com essa reflexão e profunda tristeza, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana (SSPMA) se despede de Janaina Cristina Gregório Nascimento, aos 51 anos, cuja trajetória se confunde com uma parte importante da nossa própria história.

Janaina dedicou mais de 20 anos de sua vida ao SSPMA. Admitida em fevereiro de 1998, permaneceu no Sindicato até agosto de 2018. Foram duas décadas de trabalho, compromisso e convivência diária com Servidores, dirigentes e companheiros de equipe. Além de cumprir sua função, ela construiu vínculos, participou de momentos importantes e deixou sua contribuição registrada na memória de quem compartilhou essa caminhada.

20 anos representam uma parte significativa de uma vida. São milhares de dias de encontros, conversas, desafios, alegrias e histórias. Por isso, sua partida provoca uma tristeza difícil de traduzir em palavras.

Neste momento de despedida, o SSPMA manifesta seu mais profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos. Gratidão por todos os anos compartilhados e esta justa homenagem por toda a dedicação.

INFORMAÇÕES DO VELÓRIO E SEPULTAMENTO

🕊️ Velório – Cemitério da Saudade

📍 Local – rua São Mateus, 280, Cariobinha, Americana/SP

⚫ Sepultamento – 11 de setembro de 2026 (sexta), às 10h30, no Cemitério da Saudade.

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