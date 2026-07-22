A 34ª Semana da Educação de Americana foi aberta, na noite desta terça-feira (21), com a palestra do professor doutor em Ciência Política e Comunicação, jornalista e filósofo Clóvis de Barros Filho, no Teatro Municipal Lulu Benencase. O evento promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Educação, será realizado até o dia 23, com as presenças dos palestrantes Viviane Mosé e Mozart Neves Ramos.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, conduziu a abertura ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Educação, Vinicius Ghizini. Em sua fala, Chico agradeceu o empenho dos educadores municipais. “Esse evento é realizado anualmente para oferecer aos educadores um momento de reflexão e de formação. Me sinto feliz e orgulhoso quando, em São Paulo ou em Brasília, um ministro faz elogios à Educação de Americana, um secretário diz que Americana está à frente de muitas cidades. Vocês têm uma missão muito importante e tenho muito orgulho, respeito e admiração pela dedicação demonstrada a nossas crianças”, destacou.

Odir Demarchi parabenizou os educadores. “Agradeço a oportunidade de estar com vocês, trabalhando como um servidor, e quero parabenizar vocês educadores que diariamente se desafiam e procuram levar a Educação de nossa cidade ao topo. Minha palavra é de gratidão”, disse o vice-prefeito.

O secretário de Educação enfatizou o gabarito do time de palestrantes. “Saibam que vocês terão aqui três dias com uma seleção muito bem escolhida. A Semana da Educação é um momento de reencontro, de reflexão e de formação e faço votos para que vocês aproveitem muito. Saibam que vocês têm na Seduc uma porta aberta para a gente avançar cada vez mais”, reforçou Vinicius Ghizini.

Também participaram da abertura os vereadores Lucas Leoncine e Talitha de Nadai e a assessora pedagógica da Soluções Moderna, Izadora Moreira. Marcaram presença no evento o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, a secretária adjunta de Educação, Evelene Ponce Medina, o diretor-titular do Ciesp de Americana, Leandro Zanini, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA), James Nadin, e o secretário de Educação de Nova Odessa, Luiz Miguel Martins Garcia.

PROGRAMAÇÃO

A Semana da Educação tem o objetivo de qualificar o ensino municipal por meio de apresentações e palestras sobre conceitos relevantes e de impacto social. Para este ano, a temática escolhida é “Ando e penso sempre com mais de um”, em um movimento de valorização do desenvolvimento coletivo do trabalho pedagógico, com foco no crescimento integral das crianças e adolescentes.

Participam da atividade formativa diretores, professores, professores coordenadores e pedagogos da rede municipal de Educação.

Além da palestra de Clóvis de Barros Filho, a 34ª Semana da Educação de Americana terá os palestrantes Viviane Mosé, filósofa, psicanalista, poeta, mestra e doutora em Filosofia, além de graduada em Psicologia e especialista em Políticas Públicas, e de Mozart Neves Ramos, doutor em Química, escritor, ex-secretário de Educação do Estado de Pernambuco e ex-Reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A parte cultural do evento é executada em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Americana.