Tráfico – Ações do 48º BPM/I entre terça (21) e quarta-feira (22) resultaram na apreensão de mais de 2 kg de entorpecentes, além da captura de dois homens procurados pela Justiça em Sumaré e Hortolândia

O 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (48º BPM/I) realizou uma série de ações entre terça-feira (21) e a madrugada de quarta-feira (22), que resultaram na apreensão de dois adolescentes por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, na prisão de um traficante e na captura de dois procurados pela Justiça em Sumaré e Hortolândia.

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A primeira ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira (21), na Vila Soma, em Sumaré. Durante patrulhamento, policiais militares avistaram dois adolescentes, de 13 e 17 anos, em frente a um estabelecimento comercial. Ao perceberem a aproximação da viatura, um deles arremessou uma sacola ao chão.

Na vistoria, os policiais encontraram 556 gramas de maconha, 146 gramas de cocaína, 36 gramas de dry e R$ 399 em dinheiro. Segundo a Polícia Militar, ambos admitiram que comercializavam drogas no local.

A ocorrência foi apresentada no 2º Distrito Policial de Sumaré, onde foi registrado boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Os adolescentes permaneceram apreendidos à disposição da Justiça.

Mais entorpecentes em Sumaré

Ainda na noite de terça-feira, outra ação contra o tráfico foi realizada no Jardim Salerno, em Sumaré. Durante averiguação em uma área conhecida por denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes, dois homens fugiram em direção a uma área de mata ao perceberem a chegada da equipe policial.

Durante o acompanhamento, um dos suspeitos, de 26 anos, arremessou uma mochila antes de ser abordado. Dentro dela, os policiais localizaram 1,028 quilo de maconha, 310 gramas de cocaína, 110 gramas de crack, 86 gramas de dry, 12 gramas de ecstasy, um aparelho celular e R$ 363,50 em dinheiro.

O segundo abordado afirmou que estava no local para comprar drogas. Após a apresentação da ocorrência no Plantão Policial de Hortolândia, ele foi ouvido e liberado, enquanto o outro permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.

Procurados são pegos na região

Já na madrugada de quarta-feira (22), durante patrulhamento no Jardim Amanda, em Hortolândia, policiais militares abordaram um homem de 26 anos em um ponto conhecido por denúncias de tráfico de drogas. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tráfico de drogas.

O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial de Hortolândia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Também na madrugada de quarta-feira, em Sumaré, outra equipe da Polícia Militar abordou um homem de 41 anos no Parque Ideal. Durante a consulta aos sistemas policiais, foi verificado que ele estava evadido do sistema prisional, onde cumpria pena pelo crime de furto.

O capturado foi encaminhado ao Plantão Policial de Sumaré e permaneceu à disposição da Justiça.