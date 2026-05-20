A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quarta-feira, dia 20, sessão solene para a entrega da medalha Princesa Tecelã a Eduardo Fonseca, Eduardo Dominici, ao Projeto Ambiental Horta da Lelê e ao 1º Sargento Aguinaldo Timoteo Domingos, pelos relevantes serviços prestados em atividades educacionais e científicas no município. As homenagens foram motivadas por decretos legislativos de autoria dos vereadores Marcos Caetano, Jean Mizzoni, Talitha De Nadai e Thiago Brochi, respectivamente.

A medalha é entregue a pessoas que, representando o município, tenham se destacado em atividades culturais, educacionais, científicas ou artísticas. A solenidade é aberta ao público e acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30. A TV Câmara transmite ao vivo pelo site oficial e redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram).

Biografias

Eduardo Fonseca

Nascido em Americana, Eduardo ganhou projeção nacional em 2024 ao representar o município no quadro “Pequenos Gênios”, da TV Globo, onde se destacou ao bater o recorde histórico do programa no número de acertos em contas matemáticas e empatar o recorde de palavras soletradas ao contrário.

Em maio de 2025, lançou seu primeiro livro, “Mesmices e Maluquices do Tempo”, durante a Bett Brasil, considerada a maior feira de educação e tecnologia da América Latina.

Outro marco importante foi sua participação no TEDx Carioba 2025 com a palestra “Como pequenos hábitos geram grandes resultados”, tornando-se o mais jovem palestrante de Americana em um evento oficial do TED.

Acumulou resultados expressivos em olimpíadas do conhecimento no Brasil e no exterior, como medalha de ouro na Olimpíada Canguru de Matemática e na Olimpíada Internacional de Matemática da Tailândia; medalhas de prata e bronze na Olimpíada Internacional de Matemática dos Estados Unidos e na Olimpíada de Matemática da MENSA Brasil.

Conquistas que refletem não apenas seu talento excepcional, mas também sua dedicação ao conhecimento e sua capacidade de inspirar crianças e adolescentes, elevando o nome de Americana como celeiro de grandes talentos.

Eduardo Dominici

Com uma trajetória marcada pela dedicação à arte, ao ensino e à valorização cultural, Eduardo demonstrou desde a infância sua paixão pelo desenho. Aos dezoito anos, conquistou o prêmio de vencedor do Salão do Humor de Americana, reconhecimento que se repetiu por mais dois anos consecutivos e impulsionou sua carreira como professor de arte. Mais tarde, abriu seu próprio estúdio e passou a se dedicar intensamente ao Hiper-Realismo em grafite.

Há 10 anos mantém seu estúdio em Americana, desenvolvendo um trabalho voltado à formação e profissionalização de alunos nas áreas de desenho, tatuagem, ilustração, design e micropigmentação.

Seu talento ganhou reconhecimento internacional, com obras divulgadas em importantes plataformas de arte e exposições de destaque. Em 2022, teve duas obras expostas no Complexo Carrousel du Louvre, em Paris, um dos espaços artísticos mais prestigiados do mundo.

Sua trajetória é exemplo de dedicação, talento e perseverança, levando o nome de Americana além das fronteiras e inspirando novos artistas por meio da arte e do conhecimento.

Projeto Ambiental Horta da Lelê

O projeto de educação ambiental “A Horta da Lelê” nasceu em 2017, idealizado por Fagner e Letícia Zanetti, inspirados pelo amor e cuidado da filha Letícia, a Lelê, pela natureza e pelos animais. Com o propósito de transformar o olhar das crianças sobre o meio ambiente, o projeto une educação, sustentabilidade e conscientização ambiental de forma prática e acessível.

Ao longo de sua trajetória, já impactou mais de 50 mil crianças em escolas, comunidades e projetos sociais. Por meio de oficinas educativas, as crianças aprendem na prática sobre sustentabilidade, cultivo de hortas orgânicas e reaproveitamento de materiais, transformando garrafas PET em espaços de plantio e desenvolvendo valores como responsabilidade, cooperação e respeito à natureza.

Além do aprendizado ambiental, o projeto também incentiva hábitos saudáveis e desperta nas crianças a importância do cuidado com o planeta e com os seres vivos.

Mais do que um projeto, “A Horta da Lelê” tornou-se um verdadeiro movimento de transformação, mostrando que educar crianças para o cuidado com a natureza é também construir um futuro mais consciente, humano e sustentável.

1º Sargento Aguinaldo Timoteo Domingos

Nascido em 1979, ainda jovem iniciou sua trajetória ligada à educação atuando como monitor no Projeto de Educação do Assalariado Rural Temporário, no norte do Paraná, iniciativa voltada à alfabetização de jovens e adultos e ao fortalecimento da cidadania.

Ingressou no Exército Brasileiro em 1998, formando-se sargento em 2003, e especializando-se em áreas como Educação Física, Logística Militar, Inteligência e Educação e pós-graduado em Inovação e Tecnologias na Educação. Durante sua carreira, serviu em importantes organizações militares do país, com destaque para Infantaria de Selva, Diretoria de Material do Exército, Comando de Defesa Cibernética e Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

Atualmente, exerce a função de Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 02-045 de Americana, nomeado para o biênio 2025/2026. À frente da instituição, vem desenvolvendo um trabalho voltado não apenas à formação militar, mas também à valorização da educação, da cidadania, da cultura e das ações sociais. Entre suas iniciativas, destacam-se a implantação da biblioteca do Tiro de Guerra, campanhas solidárias, fortalecimento do espaço cultural da instituição e parcerias voltadas à formação técnica e educacional dos atiradores.

Sua história é marcada pelo compromisso com a missão militar, pelo constante aperfeiçoamento profissional e pela dedicação à formação de cidadãos, contribuindo de maneira significativa para a sociedade e para o fortalecimento dos valores do Exército Brasileiro.