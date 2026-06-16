Sessão desta terça-feira será realizada no plenário da Câmara Municipal e contará com a votação de três projetos de lei

Os vereadores da CM de Sumaré analisam e votam três projetos de lei durante a sessão ordinária desta terça-feira (16). A reunião está marcada para as 10h, no plenário José Maria Matosinho, e será transmitida ao vivo pelo canal da Câmara Municipal no YouTube.

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O primeiro item da Ordem do Dia é o Projeto de Lei nº 15/2025, de autoria do vereador Rodrigo Digão (União Brasil). A proposta prevê a obrigatoriedade da divulgação dos custos e demais informações sobre obras públicas municipais por meio da instalação de QR Codes em locais visíveis. O projeto já havia sido pautado anteriormente, mas teve a votação adiada.

Na sequência, os parlamentares apreciam o Projeto de Lei nº 23/2025, apresentado pelo vereador Alan Leal (PRD). O texto autoriza o Poder Executivo a instituir um programa de apoio psicológico gratuito para protetores de animais no município. A matéria também retorna à pauta após ter sua análise postergada.

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Encerrando a Ordem do Dia, será votado o Projeto de Lei nº 145/2026, de autoria do vereador Welington da Farmácia (MDB), que denomina como Leyde Giovanetti Piazentin a Rua 30 do loteamento Residencial Villa Flórida.

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