Presente em mais de 150 países e praticado por milhões de pessoas, o golfe está entre os esportes mais populares do planeta. Muito além da imagem associada a grandes torneios e campos impecáveis, a modalidade combina estratégia, técnica, atividade física e convivência social, atraindo praticantes de diferentes idades e perfis.

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Segundo dados do The R&A, uma das principais entidades que regulamentam o esporte mundialmente, cerca de 108 milhões de pessoas, jovens e adultos, praticam golfe ao redor do mundo. Quando considerados apenas adultos, o número é de 64,1 milhões. Os números consideram a prática do golfe em driving ranges (espaço para treinar longas tacadas), simuladores e centros de treinamento.

No Brasil, o esporte também vem ampliando sua presença. Atualmente, o país conta com mais de 100 campos de golfe distribuídos em diferentes estados, aproximadamente 20 mil praticantes e um calendário de competições organizado pela Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe).

Afinal, como funciona o golfe?

O objetivo é simples: colocar uma bola em uma sequência de buracos utilizando o menor número possível de tacadas. Uma partida tradicional acontece em um campo com 18 buracos, cada um com características, distâncias e desafios diferentes. Ao longo do percurso, o golfista precisa superar obstáculos como lagos, áreas de areia (bunkers), árvores, desníveis e variações no gramado.

Como funciona a pontuação?

Cada buraco possui uma referência chamada “par”, que indica o número ideal de tacadas para concluir aquele percurso.

De forma geral:

Par 3: três tacadas;

Par 4: quatro tacadas;

Par 5: cinco tacadas.

Os principais termos utilizados no esporte são:

Birdie: uma tacada abaixo do par;

Eagle: duas tacadas abaixo do par;

Par: resultado esperado para o buraco;

Bogey: uma tacada acima do par;

Double Bogey: duas tacadas acima do par;

Hole-in-One: quando a bola entra no buraco logo na primeira tacada.

Quais equipamentos são utilizados?

Os tacos são os equipamentos mais característicos do golfe. Cada modelo foi desenvolvido para situações específicas do jogo.Pelas regras oficiais, um jogador pode carregar até 14 tacos durante uma rodada.

Os principais são:

Driver: utilizado nas tacadas de maior distância;

Madeiras: indicados para jogadas longas;

Ferros: usados em distâncias intermediárias;

Wedges: voltados para jogadas curtas e precisas;

Putter: utilizado no green para finalizar o buraco.

Além deles, os atletas utilizam bolas específicas, luvas, tees (pequenos suportes para posicionar a bola na saída) e roupas adequadas para percursos que podem durar mais de quatro horas.

Um esporte de estratégia, precisão e convivência

Embora a execução das tacadas seja importante, o golfe é considerado por muitos praticantes um jogo de tomada de decisão. Antes de cada tentativa, o jogador precisa analisar fatores como distância, direção do vento, inclinação do terreno, posição dos obstáculos e condições do gramado. Por isso, habilidades como concentração, disciplina, controle emocional e planejamento são tão valorizadas quanto a técnica.

Outro diferencial é a possibilidade de reunir pessoas de diferentes gerações no mesmo campo. Crianças, jovens, adultos e idosos podem praticar e competir juntos, tornando o golfe uma atividade familiar que frequentemente acompanha seus praticantes ao longo da vida.

Um aspecto que contribui para essa integração é o sistema de handicap, utilizado para equilibrar a disputa entre jogadores de diferentes níveis técnicos. Ele é uma forma de medir o nível de jogo de uma pessoa para que jogadores de níveis diferentes possam competir de maneira mais equilibrada.

No golfe, cada campo tem um número esperado de tacadas chamado par. Um campo par 72 significa que um jogador muito bom deveria completar os 18 buracos em cerca de 72 tacadas.

Se uma pessoa normalmente faz 92 tacadas em um campo par 72, ela joga, em média, 20 tacadas acima do par. Então, de maneira simplificada, ela teria um handicap perto de 20.

Já um jogador que costuma fazer 78 tacadas em um campo par 72 joga apenas 6 acima do par, então teria um handicap perto de 6.

A grande vantagem do handicap é permitir uma competição justa. Por exemplo:

Um jogador A tem handicap 5.

Um jogador B tem handicap 25.

Isso significa que, teoricamente, o jogador B precisa de 20 tacadas de vantagem para competir de igual para igual com o jogador A.

Então, se em uma partida:

O jogador A faz 80 tacadas.

O jogador B faz 98 tacadas.

No placar bruto, o jogador A ganhou. Mas aplicando o handicap:

Jogador A: 80 – 5 = 75

Jogador B: 98 – 25 = 73

Nesse caso, pelo placar com handicap, o jogador B vence.

Uma boa analogia é pensar em uma corrida. Se um adulto vai correr contra uma criança, talvez a criança largue alguns metros na frente para a disputa ficar mais justa. No golfe, o handicap funciona como essa “vantagem”, só que em número de tacadas.

Muito além do esporte

Nos últimos anos, o golfe passou por uma transformação importante em sua imagem global. Além das competições tradicionais, a modalidade ganhou espaço em simuladores tecnológicos, centros de treinamento urbanos e experiências voltadas ao entretenimento.

O crescimento da participação de jovens, mulheres e iniciantes tem contribuído para tornar o esporte mais acessível e diverso. Ao mesmo tempo, o golfe segue associado a atributos como bem-estar, contato com a natureza, lazer e networking, características que ajudam a explicar sua popularidade em diferentes países.

O crescimento do golfe no Brasil

A história do golfe brasileiro começou no final do século XIX e segue em evolução. O retorno da modalidade ao programa olímpico em 2016 ajudou a ampliar sua visibilidade e impulsionar iniciativas de desenvolvimento em todo o país.

Hoje, o Brasil recebe competições nacionais e internacionais, investe na formação de novos atletas e trabalha para ampliar o acesso ao esporte. Combinando técnica, estratégia e convivência social, o golfe busca atrair cada vez mais pessoas e mostrar que está muito mais próximo da realidade dos brasileiros do que muitos imaginam.

Sobre a CBGolfe

A Confederação Brasileira de Golfe é a entidade responsável pela organização, regulamentação e desenvolvimento do golfe no Brasil.

Filiada ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) e às principais entidades internacionais da modalidade, a CBGolfe atua na promoção do esporte em diferentes frentes, do alto rendimento à formação de novos atletas, além de fomentar iniciativas de inclusão, capacitação e crescimento sustentável da modalidade no país. A entidade organiza competições nacionais, rankings oficiais e programas de desenvolvimento técnico, com foco especial no fortalecimento do golfe infantojunvenil, feminino e profissional.

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