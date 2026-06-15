Aos 52 anos, a ex-paquita Andréa Sorvetão decidiu dar mais um passo em uma transformação que começou há alguns meses. Depois de perder 20 quilos em meio a uma mudança de hábitos que incluiu alimentação, acompanhamento profissional e cuidados com a saúde durante a menopausa, a ex-Paquita passou por um tratamento para celulite acompanhada pelo marido, o cantor Conrado.

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Durante o procedimento, Andréa destacou a importância de se sentir bem com a própria imagem e de contar com apoio dentro da relação. “Já são 36 anos, né? Eu acho isso muito importante, porque um tem que estimular o outro. A saúde é muito importante, mas a saúde mental também. Você se tratar para se sentir bem, gostar do que olha no espelho, faz bem. Isso é importante para todo mundo”, afirmou.

Acompanhada por Conrado, com quem é casada há mais de três décadas, Andréa passou pelo procedimento na Clínica Leger, no Rio de Janeiro, sob os cuidados da dermatologista Dra. Cibele Tamietti. A médica explicou que o tratamento atua diretamente nas depressões causadas pela celulite. “Aqui estão essas depressõezinhas que vamos trabalhar. Na realidade, é uma fibrose que puxa a pele para baixo. Então, não é preencher as depressões, é soltar essa depressão para que ela suba”, explicou.

Especialista comenta ação da ex-paquita

Segundo a especialista, Andréa foi submetida à GoldIncision, método desenvolvido para atuar nos diferentes fatores relacionados à formação da celulite. A técnica combina a liberação das fibroses com a bioestimulação da região tratada. “O bioestimulante de colágeno é aplicado nessas laterais e também nessas regiões. Então, a técnica consiste em soltar cada depressãozinha dessa área e bioestimular toda a região”, detalhou a médica.

Ao ver o resultado, Andréa reagiu com surpresa e comemorou a mudança. “Nossa! Gente, sumiu!”, disse. Questionada se havia gostado, respondeu: “Claro que eu gostei. Parabéns! Olha, sua mão é uma bênção, uma bênção! Maravilhoso, gente”, finaliza.

Créditos: @andreasorvetaooficial | @conradooficial | @clinicaleger | @goldincision | CO ASSESSORIA

Sula Miranda surpreende e lança single “Cristal de Caminhoneiro” pela Radar Records

Consagrada como a eterna Rainha dos Caminhoneiros, a cantora e apresentadora Sula Miranda, apresenta seu novo single, “Cristal de Caminhoneiro”, lançado em parceria com a Radar Records.

Com uma interpretação delicada e emocionante, Sula dá voz à história de quem aprende a amar na distância, vivendo entre despedidas, lembranças e a esperança do reencontro. A letra retrata a força de um amor que resiste ao tempo e aos quilômetros, enquanto o caminhoneiro segue viagem guiado pelas luzes da estrada e pelas memórias de quem o espera em casa.

“Acaba de sair a minha nova música, “Cristal de Caminhoneiro”. Esse termo tão lindo, que a gente usa com tanto respeito para falar das esposas e companheiras dos nossos caminhoneiros, virou canção! É uma homenagem àquela mulher que é o porto seguro, que fica na torcida, cuidando do lar e sustentando tudo na oração enquanto o companheiro está cortando o Brasil na boleia”, comemora Sula Miranda.

“Cristal de Caminhoneiro” chega como mais um capítulo especial na carreira de Sula Miranda, trazendo a essência que eternizou a artista no imaginário popular brasileiro, agora com uma sonoridade atual e sensível, pronta para emocionar antigos e novos ouvintes.

Sula Miranda está preparando um novo show para seus fãs e pretende percorrer por todo o país, apresentando os novos e antigos sucessos da carreira.

O single já está disponível na principais plataformas digitais como Spotify, Deezer, Amazon Music, entre outras.

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