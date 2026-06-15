Cerimônia na quinta-feira (11) marcou melhorias realizadas no ginásio e contou com a presença do prefeito Zezé Gomes

Mais uma etapa da modernização de um dos espaços esportivos mais antigos e tradicionais de Hortolândia, o Complexo Poliesportivo Nelson Cancian, foi concluída por equipes da Prefeitura. Na última quinta-feira (11) foi celebrada, com participação do prefeito Zezé Gomes, a entrega oficial da revitalização do ginásio.

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O espaço passou por uma ampla reforma realizada pela Administração Municipal com o objetivo de oferecer à comunidade equipamentos modernos, seguros e preparados para receber atividades esportivas, educacionais e de lazer.

“Isso é cuidar das pessoas. Temos espaços públicos esportivos na cidade como campos societys, o Centro de Lutas, nossos ginásios poliesportivos que permitem a prática gratuita do esporte pela população. Continuamos investindo nesses dispositivos que contribuem com o bem-estar social e a qualidade de vida. Esporte é saúde e longevidade. Esta área é muito importante para a comunidade e mais uma etapa de reforma foi concluída. Vamos continuar trabalhando por Hortolândia e oferecendo, cada vez mais, praças esportivas modernas”, explicou o prefeito Zezé Gomes.

Melhorias em Hortolândia

O investimento para a realização das ações foi de aproximadamente 560 mil reais envolvendo repasses do Governo Federal e verba municipal.

Entre os serviços realizados estão a recuperação completa da instalação elétrica, que havia sido alvo de furto, a pintura geral do ginásio, incluindo piso, arquibancadas e demais estruturas internas, além da reforma dos vestiários e a instalação de telas de proteção contra a nidificação de pássaros, medida que contribuirá para a conservação do espaço, a higiene do ambiente e o conforto dos usuários.

“Temos em andamento este projeto de valorização do esporte como ferramenta de inclusão social. Cuidar das pessoas, olhar com carinho também é oferecer a oportunidade da prática esportiva. Todos são especiais para nós, jovens, adultos, a melhor idade, enfim, buscamos o melhor para a população em diversos aspectos e nosso objetivo continua ser o de planejar e modernizar a cidade para os próximos anos”, comentou o vice-prefeito Cafu César.

“Desde 2022 estamos investindo na revitalização deste importante complexo poliesportivo. São diversas ações já realizadas e o trabalho continua. No Estádio Tico Breda, que fica localizado dentro desta área, após a recuperação do campo, da arquibancada e das estruturas externas, estamos implantando a iluminação e, em breve, vamos ter um projeto para a arquibancada desativada atrás de um dos gols. Além disso, ao longo dos anos, promovemos importantes melhorias, como a revitalização das piscinas, a implantação do sistema de aquecimento, novos vestiários e salas multiuso”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Gleguer Zorzin.

Esportiva

A ampliação do acesso ao esporte na cidade é notória nos últimos anos. No Projeto Escolinhas Esportivas, o número de alunos saltou de 4 mil em 2021 para mais de 7 mil alunos por semana..Os avanços podem ser observados em toda a cidade. Hortolândia já conta com 14 campos society com grama sintética distribuídos pelos bairros e a meta da Prefeitura é chegar a 20 unidades até 2028. Além disso, diversos campos tradicionais passaram por processos de revitalização, como os campos do Rosolen, do CAIC e do Jardim Santo André. Em breve, a população também receberá o novo Campo da Mina, no Jardim Amanda, que está em fase final de obras.

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