Nova tendência tem chamado a atenção de cirurgiões plásticos em todo o país: o chamado “nariz de Virginia”. Inspirado nas características faciais da influenciadora Virginia Fonseca, o formato passou a ser um dos mais solicitados por pacientes em consultórios e clínicas especializadas, especialmente entre mulheres jovens que buscam uma aparência considerada mais delicada e harmoniosa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com dorso nasal mais reto, ponta refinada e levemente projetada e ângulos bem definidos, o modelo ganhou visibilidade após a popularização de fotos, vídeos e conteúdos compartilhados nas redes sociais. O fenômeno, no entanto, vai além de uma simples preferência estética e levanta discussões importantes sobre individualidade facial, expectativas dos pacientes e os limites da cirurgia plástica.

Segundo o Dr. Hugo Sabath, cirurgião plástico da Clínica Libria, o aumento desse tipo de pedido reflete uma mudança no comportamento dos pacientes, que chegam ao consultório cada vez mais influenciados por referências digitais.

“Há alguns anos os pacientes levavam fotografias de artistas de televisão. Hoje, chegam com imagens retiradas das redes sociais e muitas vezes desejam reproduzir exatamente o nariz de uma influenciadora ou celebridade. Isso demonstra o impacto que a exposição digital exerce sobre a percepção da própria imagem”, explica.

O especialista ressalta, entretanto, que nenhum nariz deve ser copiado de forma padronizada, pois cada rosto possui características anatômicas únicas.

“O maior desafio é fazer com que o paciente compreenda que o nariz ideal não é aquele que pertence a outra pessoa, mas aquele que respeita suas proporções faciais. Uma rinoplastia bem executada busca equilíbrio e naturalidade. O objetivo não é criar um rosto igual ao de uma celebridade, mas valorizar a identidade individual de cada paciente”, afirma.

A busca por naturalidade substitui exageros

De acordo com especialistas, a rinoplastia moderna passou por uma importante transformação nos últimos anos. Se antes havia uma procura maior por narizes excessivamente finos, arrebitados ou artificialmente esculpidos, atualmente a tendência caminha em direção a resultados mais naturais.

Nesse contexto, o chamado “nariz de Virginia” ganhou destaque justamente por representar, aos olhos do público, um resultado elegante, proporcional e sem sinais evidentes de intervenção cirúrgica.

“O conceito de beleza mudou. Hoje os pacientes desejam parecer melhores, e não necessariamente diferentes. Existe uma busca crescente por resultados que não denunciem a cirurgia. Quando alguém observa o rosto após o procedimento, a impressão deve ser de harmonia, não de transformação extrema”, destaca Dr. Hugo Sabath.

Os riscos da comparação nas redes sociais

Apesar da popularidade da tendência, especialistas alertam para os riscos associados à comparação constante promovida pelo ambiente digital. Filtros, edição de imagens, iluminação estratégica e ângulos específicos podem criar percepções irreais de beleza e gerar expectativas difíceis de serem alcançadas.

Segundo Dr. Hugo Sabath, a consulta pré-operatória tornou-se um momento fundamental para alinhar expectativas e esclarecer limitações anatômicas.

“Muitas vezes o paciente mostra uma fotografia e acredita que aquele resultado pode ser reproduzido exatamente em qualquer pessoa. Porém, a estrutura óssea, a espessura da pele, a cartilagem e até mesmo as características étnicas influenciam diretamente no resultado final. A cirurgia não funciona como uma cópia, mas como uma adaptação individualizada”, explica.

O médico ressalta ainda que a avaliação psicológica implícita durante a consulta é tão importante quanto a análise física.

“Quando percebemos que a motivação do paciente está baseada apenas em comparações ou em uma expectativa irreal de mudança de vida por meio da cirurgia, precisamos conversar de forma muito transparente. A cirurgia plástica pode melhorar a autoestima, mas não resolve questões emocionais profundas nem substitui o processo de autoconhecimento”, pontua.

O papel da cirurgia plástica na valorização da identidade

Para o especialista, a popularização de tendências estéticas é um movimento natural, mas o papel do cirurgião é preservar a individualidade de cada rosto.

“A verdadeira evolução da cirurgia plástica está na personalização. Não existe um nariz perfeito para todos. Existe o nariz ideal para cada paciente. O profissional deve utilizar técnica, experiência e senso estético para construir um resultado compatível com a anatomia e os desejos de quem procura o procedimento”, afirma.

Com o crescimento da influência das redes sociais sobre as decisões relacionadas à aparência, especialistas acreditam que o debate sobre padrões de beleza continuará em evidência. Enquanto tendências surgem e desaparecem rapidamente, a medicina estética reforça uma mensagem cada vez mais importante: a busca por harmonia deve caminhar lado a lado com a preservação da identidade. “Os melhores resultados são aqueles que fazem as pessoas perceberem que o paciente está mais bonito, descansado e harmonioso, sem conseguirem identificar exatamente o que foi feito. A beleza mais sofisticada continua sendo aquela que respeita a individualidade”, conclui Dr. Hugo Sabath. Esse texto está estruturado no formato de release para imprensa, com gancho de atualidade, contextualização da tendência, análise comportamental, explicações técnicas e falas distribuídas ao longo da matéria, o que aumenta as chances de aproveitamento por portais, jornais, revistas e programas de televisão. Conclusão: Você pode acrescentar a seguinte conclusão ao final do release: Em um cenário em que tendências estéticas surgem e se espalham em questão de horas pelas redes sociais, especialistas reforçam a importância de que a cirurgia plástica seja encarada como uma ferramenta de harmonização e não de padronização. Embora referências como o chamado “nariz de Virginia” despertem interesse e influenciem desejos, a verdadeira excelência do procedimento está na capacidade de respeitar as características individuais de cada paciente. Para o Dr. Hugo Sabath, a evolução da cirurgia plástica caminha justamente na direção oposta à da uniformização dos rostos. “A beleza não deve ser uma cópia. Cada pessoa possui traços, proporções e características que contam sua história. O papel da cirurgia plástica moderna é realçar esses atributos de forma segura, equilibrada e natural. Quando conseguimos unir técnica, saúde e individualidade, alcançamos resultados que atravessam tendências e permanecem belos ao longo do tempo”, conclui o cirurgião plástico.

Sensitivo prevê reconciliação de Zé Felipe e Virginia e fala sobre a relação da influenciadora com Vini Jr

Pai Flávio Ty Odé também fez a numerologia da influenciadora

No “Domingão com Huck”, Virginia Fonseca falou sobre o gol marcado por Vini Jr. na partida do Brasil contra o Marrocos e ainda foi questionada por Luciano Huck sobre a comemoração do jogador e o buquê de rosas que recebeu no Dia dos Namorados. Apesar da torcida do apresentador, Pai Flávio Ty Odé diz que a influenciadora e o jogador não voltam a se relacionar amorosamente.

Ele também fez a numerologia da famosa. “O nome Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa costuma ser associado a alguém com forte magnetismo, intuição, carisma e influência sobre outras pessoas. Pessoas ligadas a esse número, simbolicamente, podem ter capacidade de inspirar, comunicar e atrair atenção pública. Também pode indicar sensibilidade emocional por trás de uma imagem forte”.

Virginia nasceu em 6 de abril de 1999 De acordo com o pai de santo, número 6 é ligado, na tradição numerológica, a cuidado, estética, família, beleza, proteção e necessidade de harmonia.

Ele detalha:

Pode indicar alguém que valoriza vínculos, imagem, conforto e construção de estabilidade.

Imagem e trabalho: tendência simbólica de expansão, reposicionamento ou fortalecimento de marca pessoal.

* Emoções e relações: necessidade de equilíbrio entre exposição pública e vida íntima.

* Decisões: momentos de escolhas importantes, exigindo mais estratégia do que impulso.

“Na linguagem da numerologia, o “jogo” dela mostraria uma energia de visibilidade + responsabilidade + reestruturação”

Ele também falou sobre o fim do casamento da repórter do Domingão e de Zé Felipe. “Nas palavras da Dona Maria Mulambo Menina da Calunga que carrega o Sensitivo Flávio Ty Odè e do Sr. Tiriri que acompanha o Sensitivo Cláudio Dan, dizem sobre o ex-casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe que devido a trabalhos espirituais, feitiços e magias, houve o término entre o casal. Mas que ainda existe amor no círculo da vida entre ambos. Por mais que um ou outro diga que não queira, ainda ficaram juntos pela Lei Kármica. Havendo no futuro um retorno do casal entre 2 à 3 anos”

Ainda de acordo com Pai Flávio Ty Odé, a espiritualidade ainda afirma que devido a reconciliação não acontece de forma mais rápida, pois é atrapalhada por influência negativa de algumas pessoas no entorno. Que sempre haverá afeto, não apenas pelos filhos.

“Aconselha a ambos, falarem mais e pensarem menos, pois infelizmente o mundo é assim. Que ainda há encontros ocultos. Que confiem mais no Sagrado ou no que tiverem fé, pois tudo nesse mundo tem começo, meio e fim. E o fim dessa relação ainda não chegou, mesmo com o divórcio e vai além do vínculo eterno dos laços familiares, filhos. Palavra final de Dona Maria Mulambo Menina da Calunga e Sr. Tiriri”.

O sensitivo ainda falou sobre Virginia e Vini Jr. “A relação por parte de Virgínia foi para provocar Zé Felipe, porém havia um gostar, mas sem interesse financeiro, a não ser provocação e marketing para alavancar sua carreira a nível internacional, pois é uma mulher muito estrategista. Palavras de Maria Mulambo Menina da Estrada da Calunga e Sr. Tiriri, mentores dos sensitivos desta leitura espiritual”.

Leia + sobre diversão e arte