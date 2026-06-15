A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste está realizando a troca parcial do telhado e a revitalização total da pintura da ADI “Dr. Euvaldo de Queiroz Dias”, no Jardim Esmeralda. As melhorias conferem segurança, conforto térmico e acústico e mais qualidade aos ambientes de convivência escolar. O investimento é de R$ 625.772 em recursos próprios.

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Serviços em Santa Bárbara

Além disso, outros serviços foram executados, como a instalação de novas prateleiras na despensa da unidade escolar. Os serviços, melhorias e obras nas 56 escolas municipais são realizados mediante demanda e planejamento, conforme um cronograma organizado pela Secretaria de Educação.

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