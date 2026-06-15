O LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, acaba de chegar ao marco de 100 milhões de usuários(as) no Brasil, reforçando o papel do país como um dos três maiores mercados da plataforma no mundo em número de membros, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. Em escala, essa base se aproxima do tamanho da força de trabalho brasileira, estimada pelo IBGE em cerca de 108 milhões de pessoas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Mais do que um marco numérico, a conquista reflete uma transformação profunda na forma como os brasileiros constroem suas carreiras, desenvolvem habilidades, se informam, compartilham conhecimento e conteúdo, e criam oportunidades econômicas.

Como parte do compromisso em apoiar os(as) profissionais que desejam ampliar seus conhecimentos e adquirir novas habilidades, a plataforma está disponibilizando 100 cursos gratuitos do LinkedIn Learning por 100 dias. Entre os temas disponíveis estão comunicação, produtividade, desenvolvimento profissional, inteligência artificial e liderança. Para saber mais sobre a campanha comemorativa e acessar os cursos gratuitos, clique aqui

Números refletem a força da rede profissional brasileira

Hoje, o LinkedIn reúne mais de 1,3 bilhão de profissionais e 71 milhões de empresas em mais de 200 países e territórios. No Brasil, a comunidade está entre as mais engajadas da plataforma no mundo: a cada minuto, usuários(as) do país realizam mais de 1.100 novas conexões na plataforma e visualizam mais de 101,6 mil atualizações no feed. Em escala global, a rede registra, também a cada minuto, 10 mil candidaturas a vagas, 18 mil conexões e 1,7 milhão de visualizações de atualizações.

A base brasileira também acompanha a diversidade da economia do país. Entre os setores mais representativos na plataforma estão serviços de facilities, varejo, serviços ao consumidor, hospitais e saúde, alimentação e bebidas, além de tecnologia da informação e consultoria. Distribuída por diferentes regiões, a comunidade conta com presença relevante em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Campinas, Salvador, Brasília, Recife e Fortaleza.

Outro indicador é o Índice de Empreendedorismo do LinkedIn, calculado com base na proporção de membros que atualizaram seus perfis para posições de fundador(a), que apontou um crescimento de 22,6% na comparação anual, reforçando o papel da plataforma também no fortalecimento dos pequenos e médios negócios do país.

“Alcançar 100 milhões de usuários(as) no Brasil é um marco que reflete uma transformação muito maior do que o crescimento da nossa comunidade. Nos últimos anos, vimos a carreira deixar de ser um percurso linear para se tornar uma jornada contínua de aprendizado, desenvolvimento de habilidades, construção de reputação e geração de oportunidades.

O LinkedIn evoluiu junto com essa mudança e hoje conecta profissionais, empresas, conhecimento e negócios em um mesmo ecossistema. Mais do que uma plataforma, nos tornamos parte da infraestrutura que ajuda pessoas e organizações a navegar as transformações do mundo do trabalho e a criar novas oportunidades econômicas todos os dias”, afirma Milton Beck, Diretor Geral do LinkedIn para a América Latina.

O marco acontece em um momento em que a inteligência artificial acelera mudanças no trabalho e torna ainda mais valiosas habilidades humanas como curiosidade, criatividade, comunicação, empatia e adaptabilidade. Em um cenário em que as profissões continuam evoluindo rapidamente, essas competências ganham peso tanto para quem busca se desenvolver quanto para quem precisa se posicionar com credibilidade.

Esse contexto ajuda a explicar por que o LinkedIn vem se consolidando como uma plataforma de uso diário para engajamento e crescimento profissional. Cada vez mais, os usuários(as) recorrem à rede para criar conteúdo, acompanhar o que acontece em seus setores, desenvolver autoridade, ampliar influência e descobrir oportunidades. No último trimestre, os(as) brasileiros(as) criaram mais de 11 milhões de posts originais no feed, e geraram 400M de ações de engajamento (comentários, reações, compartilhamentos, etc.).

Para empresas e executivos, o papel da plataforma também se ampliou. O LinkedIn reúne soluções de Talento, Marketing, Vendas e Aprendizagem, apoiando contratação, desenvolvimento de equipes, construção de marca e acesso a tomadores de decisão. Nesse ambiente, o conteúdo também ganha peso estratégico: organizações e lideranças usam a plataforma para construir reputação, participar de conversas relevantes em suas indústrias e gerar oportunidades de negócio de forma orgânica.

Ao mesmo tempo, IA, dados e confiança passaram a ocupar o centro dessa estratégia. Esses elementos ajudam a personalizar a experiência, tornar mais eficientes os caminhos de contratação, segmentação e aprendizado e garantir a legitimidade das interações profissionais em um contexto em que credibilidade e segurança têm cada vez mais peso.

Ao longo de seus 23 anos de atuação global e 14 anos no Brasil, o LinkedIn também ampliou o perfil da comunidade que representa, reunindo desde profissionais em funções corporativas até trabalhadores da linha de frente, operacionais e sem posto fixo. Esse movimento amplia o acesso à presença profissional na economia digital e ajuda a explicar a escala que a plataforma alcançou no mercado brasileiro.

Sobre o LinkedIn

O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo. Estamos presentes em mais de 200 países e contamos com mais de 1,3 bilhão de usuários(as), sendo deles mais de 100 milhões de brasileiros(as). Ajudamos a conectar os(as) profissionais do mundo a oportunidades de emprego e a transformar a forma com que as empresas contratam, divulgam suas marcas e vendem. Nossa visão é criar oportunidades econômicas para cada integrante da força de trabalho global.

Leia + sobre tecnologia e ciência