Sob determinação do prefeito Zezé Gomes, equipes da Prefeitura atuaram em diversas frentes de trabalho para garantir água gratuita de qualidade à comunidade

O Poço Artesiano do Jardim Mirante foi totalmente revitalizado e está novamente apto para o abastecimento público. A cerimônia que marcou a retomada do serviço aconteceu na quarta-feira (10) com a presença do prefeito Zezé Gomes.

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O local, interditado em abril para uma série de adequações técnicas, foi totalmente transformado com serviços nas estruturas interna e externa, ações de jardinagem, embelezamento, pintura geral, limpeza, manutenção, ajustes na caixa d’água, reparos integrais no sistema do poço, além de diversos testes de potabilidade da água.

“Uma enorme satisfação participar desta liberação do serviço após todo o trabalho realizado pelas equipes da Administração Municipal. A área está muito bonita, renovada e a qualidade da água que vai abastecer as pessoas está garantida. Tudo isso foi necessário, temos um espaço ainda mais agradável e convidamos todos a curtir esta grande área pública que tem água para hidratação, espaço esportivo, unidades de saúde, enfim, tudo é pensado com o objetivo de oferecer qualidade de vida”, afirmou o prefeito.

Histórico e poço artesiano

Antes mesmo de Hortolândia conquistar sua emancipação político-administrativa, em 1991, o poço já era uma referência para milhares de famílias que conviviam com as constantes dificuldades de abastecimento de água. Na época em que o município ainda era distrito de Sumaré, a escassez hídrica era uma das maiores queixas da população. A falta de investimentos e a negligência administrativa transformaram o acesso à água em um dos principais estopins da luta popular que culminaria na criação do município.

“Participamos com a população de todo o processo que foi necessário para a reativação de poço. Explicamos os detalhes, conversamos e todas as providências foram tomadas para que o espaço fosse liberado novamente, o mais rápido possível. Dedicação e cuidado com as pessoas são essenciais para Hortolândia continuar o desenvolvimento”, explica o vice-prefeito, Cafu César.

Mais do que um ponto de captação de água potável, o Poço do Jardim Mirante tornou-se um símbolo da resistência de um povo que se recusou a aceitar o abandono e que lutou pelo direito de decidir seu próprio destino. Sua história se mistura à própria trajetória de crescimento e desenvolvimento de Hortolândia.

“Análises rigorosas comprovaram a qualidade e a potabilidade da água que volta a abastecer, gratuitamente, a população. A cada seis meses faremos os testes da água para garantir a segurança dos usuários do espaço. Também temos disponíveis aqui os documentos que comprovam a excelência da água fornecida. Vamos continuar este monitoramento e dentro dos padrões exigidos pelos órgãos competentes”, explicou a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Eliane Nascimento.

“Trabalhamos por muitos dias, em diversas frentes aqui ao redor e o resultado é satisfatório. Também convidamos a população para contribuir na manutenção e conservação da área. Tudo está renovado, pintura, estrutura e a participação popular nos cuidados é essencial para que tudo continue funcionando da melhor forma”, convidou o secretário adjunto de Serviços Urbanos, Marcos Panício, o Mercadão.

Segurança viária

A revitalização também contemplou melhorias no entorno. Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana reforçaram a sinalização viária nas ruas Osvaldo Ribeiro Carrilho, Ida Amádio e José Pereira Lira, promovendo mais segurança para motoristas, pedestres e ciclistas. Foram revitalizadas faixas de pedestres, demarcadas vagas rápidas para estacionamento, reforçadas as sinalizações de transporte coletivo e implantadas marcações especiais para travessia de animais de estimação.

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