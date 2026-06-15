As vereadoras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste Juliana Soares (PT) e Esther Moraes (PV) respectivamente usaram as redes sociais para divulgar a vinda do ex ministro Fernando Haddad à região.

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Cada vereadora com sua pauta

Esther, anfitriã do dia, divulgou que será uma roda de conversa com o pre candidato a governador. Já Juliana fala mais da presença do petista na região. Haddad vai para o sacrifício encarar o governador Tarcísio de Freitas em eleição com o paulista indicando que quer seguir com o neotucunato com a ideia de eficiência da gestão.

Tanto Esther quanto Juliana devem disputar vaga a estadual, o que pode aumentar a tensão do encontro.

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