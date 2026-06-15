A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de professores que queiram atuar na educação técnica profissional da rede pública estadual.

A seleção, organizada pela FGV Conhecimento, visa criar um cadastro de reserva de docentes a serem contratados durante o ano letivo de 2027. Os candidatos podem se inscrever em até dois eixos, sendo R$ 60,00 a taxa de inscrição para cada um deles, até as 16h do dia 19 de junho de 2026, no site da banca organizadora .

O processo seletivo para a educação técnica profissional está dividido em seis eixos: Gestão e Negócios; Saúde e Meio Ambiente; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Informação e Comunicação; Recursos Naturais; e Controle e Processos Industriais.

Serão quatro etapas: prova objetiva, contendo 30 questões de múltipla escolha; prova discursiva, com uma questão dissertativa a ser respondida em até 20 linhas, sendo ambas de caráter eliminatório e aplicadas no mesmo dia; prova prática, que consistirá na gravação de uma videoaula pelo próprio candidato, com duração de 5 a 7 minutos, cujos critérios de correção serão clareza da explicação, uso de exemplos e antecipação de dúvidas dos alunos; e avaliação de títulos, que considerará a formação acadêmica complementar e a experiência profissional na área, sendo as duas últimas etapas de caráter exclusivamente classificatório.

Edital professor em SP

Acesse o edital completo e o link para a página de inscrição podem ser acessados em Link, que traz também mais informações sobre o processo seletivo.

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