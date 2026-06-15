O dirigente esportivo e empresário Ricardo Molina foi homenageado ontem, 14 de junho, durante o Jogo das Estrelas da Liga de Basquete Feminino (LBF), realizado em Campinas. A homenagem reconheceu sua contribuição histórica para o basquete feminino brasileiro, especialmente pelo trabalho de continuidade, reconstrução e fortalecimento institucional da modalidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Na placa entregue a Molina, a LBF destacou o legado deixado por sua atuação: “A Liga de Basquete Feminino reconhece e agradece o seu maior legado à instituição: a continuidade. Você assumiu em um momento de reconstrução com visão, planejamento e compromisso, ajudou a devolver protagonismo aos clubes e atletas. Seu nome fica marcado como um dos grandes responsáveis por transformar crescimento em permanência e visão em legado”.

A homenagem marca uma trajetória iniciada em 2006, quando Molina passou a atuar no basquete feminino de Americana. Entre 2006 e 2017, esteve ligado ao projeto que transformou a equipe da cidade em uma das mais vitoriosas da história da LBF, com quatro títulos nacionais e dois títulos sul-americanos.

A partir de 2018, Molina assumiu a presidência da Liga de Basquete Feminino, permanecendo à frente da entidade até 2022. Durante esse período, atuou na reconstrução da liga, no fortalecimento dos clubes, na valorização das atletas e na profissionalização da entidade.

Ricardo Molina exalta LBF

“Receber essa homenagem da LBF é motivo de muita gratidão. O basquete feminino fez parte da minha vida por muitos anos e esse reconhecimento representa o trabalho de muita gente que acreditou na modalidade, nos clubes, nas atletas e na importância de dar continuidade a um projeto sério. Fico feliz por ter contribuído para que a liga ganhasse estrutura, permanência e respeito”, afirmou Ricardo Molina.

A cerimônia contou com a presença do presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Marcelo Souza, da presidente da LBF, Érica de Souza, do CEO da LBF, Fernando Marone, e do diretor operacional Renatinho.

A homenagem reforça o papel de Molina na consolidação do basquete feminino nacional, tanto pela trajetória vitoriosa construída em Americana quanto pelo trabalho desenvolvido na presidência da LBF, reconhecido como um período de reconstrução, continuidade e fortalecimento da modalidade.

Leia + sobre política regional