A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), abriu as inscrições para as interessadas em participar da 13ª edição do programa Mãe Americanense.

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A atividade é voltada para gestantes entre a 14ª e a 22ª semana de gestação, em acompanhamento pré-natal, residentes em Americana há pelo menos um ano, com renda per capita de até meio salário-mínimo e inscritas no Cadastro Único. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho, pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), no banner do programa disponível na página inicial.

A iniciativa promove encontros quinzenais com as gestantes nos territórios dos seis Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), por meio dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFVs). Durante o período de três meses, são realizadas atividades e dinâmicas com orientações sobre saúde, planejamento familiar, mudanças biopsicossociais, aleitamento materno, parto, vínculo entre mãe e bebê, desenvolvimento infantil e práticas educativas parentais. Desde a sua implantação, em 2023, o programa já atendeu 438 famílias.

“O programa Mãe Americanense oferece suporte às gestantes em situação de vulnerabilidade social, visando promover o bem-estar e a qualidade de vida das participantes e de seus bebês, uma prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi. Com atividades planejadas pelas equipes de profissionais, as gestantes recebem orientações que reforçam os laços familiares, contando com o apoio da rede de atendimento do município”, explicou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

No encerramento de cada edição, as gestantes recebem gratuitamente kits de enxoval, com itens como carrinho de bebê e roupas, adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor aproximado de R$ 1 mil por kit, além de produtos de higiene, banheiras e outros materiais doados pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Gestantes já inscritas visitam a Maternidade do Hospital Municipal

Um grupo de gestantes moradoras da região da Praia Azul, participantes do programa Mãe Americanense, realizou uma visita à Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi nesta quarta-feira (10), como parte das ações de preparação para o parto e fortalecimento do vínculo com a rede municipal de saúde.

A atividade proporcionou às futuras mães a oportunidade de conhecer a estrutura da unidade, incluindo os espaços destinados ao pré-parto, parto, pós-parto e atendimento neonatal. Durante o encontro, a equipe assistencial também apresentou informações sobre os procedimentos realizados na Maternidade e esclareceu dúvidas relacionadas ao período de internação e aos cuidados com o bebê.

Segundo a gerente assistencial do Hospital Municipal, Sarah Guimarães, o contato prévio com o ambiente hospitalar é muito importante pois ajuda a reduzir inseguranças e fortalece a confiança das gestantes. “Conhecer a Maternidade antes do parto é uma experiência que proporciona mais tranquilidade para as futuras mamães. Durante a visita, elas entendem como funciona o atendimento, conhecem os espaços onde serão acolhidas e têm a oportunidade de esclarecer dúvidas diretamente com a equipe. Esse processo contribui para que vivenciem esse momento com mais segurança e confiança. Nosso objetivo é garantir um atendimento acolhedor e humanizado, desde o pré-natal até o nascimento do bebê”, afirmou.

“Essa integração entre a rede de acolhimento e a nossa Maternidade é fundamental para que as gestantes se sintam seguras e valorizadas nesse momento tão especial. Conhecer a estrutura do HM e a equipe profissional humaniza o atendimento e traz tranquilidade para as futuras mães, consolidando o compromisso da gestão em oferecer uma saúde pública cada vez mais acolhedora, eficiente e de qualidade para as famílias americanenses”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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