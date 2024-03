Cobra gigante flagrada no interior do Brasil.

Imagens recentes mostram cobra sem capacidade de medir tamanho. Dois homens pegam o animal pelo rabo e ele sai ainda que devagar.

Influencer Dillyene ousa com look de 100 mil reais e deixa seios à mostra em festa famosa de Paris

IEla conta que na “The Secret” é preciso entregar o telefone para o segurança

A influenciadora Dillyene caprichou na produção para a festa “The Secret”, em Paris, capital da França. Ela usou um look ousado avaliado em 100 mil reais, com os seios cobertos tapados por uma peça feita à mão com pérolas.

A influencer, que também é atriz e cantora, possui suas versões geminianas de sensualidade, elegância e estilo marcante. Dillyene fez as fotos antes da festa, que como o nome já diz é secreta.

Leia + sobre Famosos, artes e música

“Fiz as fotos antes pois assim que chegamos na festa o telefone não faz mais parte da diversão, temos que entregar ao segurança digital da festa”, conta

A programação da festa era de shows sensuais de homens, mulheres e de casais, com drink à vontade .Ela diz que o evento dura a noite toda e no final tem até café da manhã pra todos.

“Há quem não volte pra casa (risos). A segunda regra é ter no mínimo 18 anos para entrar na festa. Outra curiosidade que vocês vão gostar é que o local só é revelado 15 minutos antes da festa começar e cada convidado tem um QR CODE único como ofício de convite. Não tem como entrar de penetra na festa secreta”, finaliza.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP