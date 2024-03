Bom Prato Móvel atende na região de Nova Veneza a partir desta segunda

O Bom Prato Móvel está em endereço novo a partir desta segunda, dia 25: rua Bahia, em Nova Veneza, próximo ao condomínio residencial Águas da Prata. Durante três meses, a partir das 11 horas, as 300 refeições serão distribuídas na local pelo valor de R$ 1 real e as crianças até 6 anos não pagam.

“Com o Bom Prato Móvel ampliamos a oferta de refeições, levando até os bairros, para as pessoas que não têm condições de ir até o local. É refeição de qualidade, balanceada e a preço popular para quem mais precisa. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas pela parceria, nos ajudando a oferecer alimentação digna, acessível e saudável para todos!”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Sumaré foi contemplada com uma unidade móvel do Bom Prato por intermédio do deputado estadual Dirceu Dalben. O serviço ampliou a quantidade de refeições distribuídas por dia. Atualmente, Sumaré serve 1,9 mil refeições diárias, sendo 300 no café da manhã e outras 1,6 mil no almoço.

O endereço de atendimento da unidade móvel será sempre definido a partir de estudo de vulnerabilidade social da própria Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, seguindo formato de “rodízio” com permanência de três meses em cada local.

O Bom Prato Móvel tem como objetivo oferecer para a população de baixa renda refeições saudáveis e de alta qualidade a custo acessível. A alimentação é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, uma proteína e sobremesa (geralmente uma fruta da época).

“Mais do que uma refeição a preço baixo, o Bom Prato é um programa que garante mais dignidade e segurança alimentar aos moradores em situação de vulnerabilidade social. Muito feliz em contribuir para que esse serviço se torne realidade em Sumaré, agora também com a unidade móvel. Seguiremos trabalhando para aumentar o número de municípios contemplados, garantindo assim a segurança alimentar para mais moradores por preços populares”, destacou Dirceu Dalben.

O restaurante Bom Prato fica na Rua José Maria Miranda, 581, centro. A unidade oferece café da manhã a R$ 0,50 (a partir das 7h30) e almoço a R$ 1,00 (a partir das 10h30), mediante prévia distribuição de senhas.