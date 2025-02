Colecionadores de Miniaturas este final de semana no Tivoli

Os apaixonados por carros em miniatura têm mais uma oportunidade para conferir de perto modelos raros e colecionáveis. Neste sábado (15) e domingo (16), o Tivoli Shopping recebe a continuidade do “Encontro de Carros em Miniaturas e Multicolecionismo”, evento que está em sua segunda edição e reúne entusiastas do colecionismo, com itens especiais para apreciação, troca e venda. A mostra, promovida pela Conexão Diecast, acontece no sábado das 10h às 22h e no domingo das 14h às 20h.

O encontro é uma verdadeira imersão no universo do multicolecionismo, reunindo desde modelos clássicos até edições limitadas. Além disso, os visitantes poderão conversar com colecionadores experientes, conhecer curiosidades sobre os modelos expostos e, para quem deseja iniciar ou ampliar sua coleção, negociar peças com expositores especializados.

“A primeira etapa do evento foi um sucesso, reunindo apaixonados pelo colecionismo de todas as idades. Para este final de semana, esperamos ainda mais interação e a presença de novos visitantes que queiram conhecer mais sobre esse universo fascinante”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Um evento para colecionadores e curiosos

O “Encontro de Carros em Miniaturas e Multicolecionismo” traz a exposição de modelos exclusivos, pistas para interação de toda família e oportunidades de troca entre colecionadores. Carlos Hernani, organizador do evento e responsável pelo Conexão Diecast, destaca a relevância dessa iniciativa para a comunidade de colecionadores.

“Este evento é uma oportunidade incrível para compartilhar histórias, mostrar raridades e incentivar novos colecionadores. O público pode ver de perto miniaturas icônicas e entender mais sobre o universo do colecionismo, que vai muito além de um simples hobby”, comenta.

Serviço:

Encontro de Carros em Miniaturas e Multicolecionismo

📅 Data: 15 e 16 de fevereiro

🕛 Horário: Sábado das 10h às 22h e domingo das 14h às 20h

📍 Local: Tivoli Shopping – próximo à loja Riachuelo e Restaurante Coco Bambu

🎟 Entrada: Gratuita

www.tivolishopping.com.br

