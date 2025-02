O vereador Jean Mizzoni (AGIR), se reuniu na tarde desta quinta-feira, 13, com representantes da Secretaria de Saúde de Americana e diretores da organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, responsável pela administração do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, para discutir a qualidade do serviço prestado no local.

Segundo o parlamentar, a finalidade do encontro tratar de forma clara e transparente quais medidas estão sendo adotadas pela administração do HM para resolver os recorrentes problemas no atendimento, especialmente no que diz respeito a um tratamento mais humanizado aos pacientes.

Fala Mizzoni

“Falei não só das queixas que chegam ao nosso mandato, mas de experiências que, infelizmente, presenciei e vivi com familiares. Meu objetivo é buscar de maneira concreta entender a demanda e ajudar a construir as soluções para que a população tenha um melhor atendimento, com a qualidade e dignidade que merecem. Fiquei satisfeito com a postura da Secretaria de Saúde em endossar a nossa cobrança de atitudes que precisam ser tomadas pra ontem”, comentou.

Mizzoni disse que na ocasião foi informado que a nova diretoria assumiu no último mês com o desafio de transformar a realidade que vinham enfrentando até então na unidade de saúde. Segundo disseram, estão implementando novos processos e treinamentos nos diferentes setores do hospital que começarão a gerar os resultados esperados já nas próximas semanas.

“Seguirei acompanhando, cobrando as providências cabíveis e contribuindo no que puder”, concluiu Jean.

Estiveram presentes o diretor da Chavantes em Americana, Ruy Santos, o diretor técnico responsável pela equipe médica, Dr. José Carletti Junior, o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, a diretora superintendente da Fusame, Lilian Godoi, e a representante do núcleo técnico de apoio da Secretaria de Saúde, Irani Ferreira de Moura.

