DAE inicia serviço de desinsetização na Cidade Jardim

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana iniciou nesta semana o serviço de desinsetização nas redes coletoras de esgoto na Cidade Jardim. Os trabalhos na região serão executados até a próxima semana.

A autarquia reforça o aviso aos moradores para que fechem os ralos das residências para evitar a entrada de baratas, que podem sair por meio das frestas das tampas metálicas dos poços de visitas. Apesar disso, elas morrem em pouco tempo por conta da ação do veneno.

Mais notícias da cidade e região

Durante o procedimento é aplicado inseticida líquido e por termonebulização nos poços de visita para combater as baratas. Já para a desratização é usado inseticida em forma de iscas sólidas. Os inseticidas têm ação prolongada, combatendo novas infestações.

DAE na luta contra insetos

Em até 12 meses, todas as regiões da cidade vão receber o serviço de desinsetização. “Daremos continuidade a esse importante trabalho, pois além de evitar as pragas, ajuda a diminuir também a incidência de escorpiões, predadores das baratas. Estamos falando de saneamento básico, de saúde pública acima de tudo”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP