Bi-Mundial: Colline de France conquista pela segunda vez o título de “Melhor Hotel do Mundo”, no ranking “Os Melhores dos Melhores”, do prêmio “Travellers’ Choice 2024”, do TripAdvisor.

Localizado em um dos principais destinos turísticos do Brasil, a cidade de Gramado, o hotel tem conceito, arquitetura e décor – com mobiliário esculpido a mão – inspirados no luxuoso Segundo Império Francês. “Podemos dizer que somos um pedacinho da França no Rio Grande do Sul”, destacam os empresários Jonas Caliari Tomazi e Ana Clara Grings Tomazi.

Requinte é a palavra de ordem no Colline de France, e se apresenta em cada detalhe. Já a hospitalidade é o ponto alto, o que pode ser conferido por quem se hospeda no local.

.

São 34 sofisticados apartamentos, distribuídos em cinco categorias: Imperial, Majestic, Gran Colline, Colline e Petit Colline. Todos possuem calefação individual, isolamento termo-acústico, Smarts TVs de alta definição, roupas de cama de algodão egípcio 300 fios da Trussardi/Trousseau e amenities da L’Ocittane Au Brasil.

Veja mais notícias sobre turismo e viagens

O hotel possui um Centro de Bem-Estar, com tratamentos terapêuticos e massagens que proporcionam experiências únicas e personalizadas. Conta, ainda, com ampla piscina indoor, com jatos de hidromassagem, e sauna úmida com ducha para banhos de contraste.

Para quem busca uma conexão mais profunda com a natureza, oferece o “Jardim das Bougainvillers”, com gazebos e lareiras para os tradicionais dias frios da serra gaúcha e espécies centenárias de bougainvillers, trazidas de diferentes locais do Brasil e do Uruguai. “Muitos pensam que essa planta é francesa, mas ela é brasileira. Foi adotada pelos franceses após uma expedição em 1767 e levada para

aquele país, onde foi cultivada e se expandiu para toda Europa. São curiosidades como esta que fazem desse, um espaço singular para momentos de descanso ou para degustar um bom vinho”, afirmam os empresários.

Na parte gastronômica, o hotel possui o charmoso e aconchegante Bistrot Escoffier, com pratos clássicos da cozinha francesa – considerada uma das melhores do mundo. Já o café da manhã tem cardápio desenvolvido por uma consultoria especializada na pâtisserie do país. “Oferecemos mais do que comida. Oferecemos experiências que vão gerar memórias de momentos inesquecíveis”, salientam. Colline de France nasceu da paixão de Jonas Caliari Tomazi e Ana Clara Grings Tomazi pela “Cidade Luz”. “O hotel representa a concretização de um sonho. Por isso, tudo que é feito tem uma generosa dose de amor que pode ser sentida por quem se hospeda aqui”, afirmam, e finalizam orgulhosos: “Fomos o primeiro hotel brasileiro a ser eleito o Melhor do Mundo. Conquistar o Bi-Mundial nos faz acreditar que estamos no caminho certo”.

Os vencedores do “Travellers’ Choice 2024 – Best of The Best”, do TripAdvisor são definidos com base nas experiências dos maiores especialistas: os viajantes reais que estiveram no destino e que avaliam no maior site de viagens do mundo. A partir destas avaliações, são ranqueados os destinos, hotéis, atrações e restaurantes mais badalados.

Em tempo, atualmente, os empresários trabalham no plano de expansão da marca com a abertura de três novas unidades em São Francisco de Paula (RS), Balneário Camboriú (SC) e Miguel Pereira (RJ). Duas holdings estão à frente da ampliação: uma formada pelos fundadores e a outra por investidores de outros estados. Cada nova unidade hoteleira receberá um investimento entre R$ 60 milhões e R$ 70 milhões.

Klimt e Gaudí: exposição imersiva chega ao Brasil

A partir do dia 25 de abril, começa a venda de ingressos para a primeira temporada brasileira da exposição imersiva Klimt e Gaudí, o Impossível Existe. Serão 2.400 m² de arte e tecnologia na capital paulista dedicados a dois dos maiores artistas da história. O evento reúne duas aclamadas exposições da produtora francesa Culturespaces Studio – Gustav Klimt, Gold in Motion (Gustav Klimt, Ouro em Movimento) e Gaudí, Architect of the Imaginary (Gaudí, o Arquiteto do Imaginário) -, que já receberam mais de 5 milhões de pessoas em Paris, Bordeaux, Nova York, Amsterdam, Dortmund, Hamburgo e Seul.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP