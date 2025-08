Colônia de Férias movimenta crianças com atividades gratuitas em SBO

A Colônia de Férias promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, movimentou cerca de 160 crianças por dia em quatro pontos entre os dias 15 e 29 de julho. A programação gratuita reuniu oficinas, jogos, dinâmicas em grupo, recreação, esporte e muita diversão planejada pelas secretarias de Educação, Esporte e Promoção Social.

O objetivo foi oferecer atividades lúdicas preparadas para cada faixa etária, estimulando o desenvolvimento criativo, emocional e social das crianças durante as férias em espaços seguros.

3ª edição

A terceira edição da colônia de férias reuniu crianças de 4 a 11 anos de idade na Emefei “Profª Maria Martiniano Gouvêa Valente – Dona Bininha”, no Conjunto Roberto Romano, na EMEI “Charles Keese Dodson”, no Parque do Lago, na Casa da Criança – ABE, na Vila Oliveira e no Projeto Ser, no Cruzeiro do Sul.

Cerca de 16 mil alunos retornam às atividades escolares no dia 4 de agosto na Rede Municipal de Ensino.

Sumaré atende mais de 900

A Colônia de Férias Cultural chegou ao fim nesta segunda-feira (22) deixando um rastro de sorrisos, criatividade e afeto por toda Sumaré. Promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a ação gratuita atendeu mais de 900 crianças entre 7 e 13 anos em diferentes regiões da cidade, incluindo a área Rural, onde a programação foi encerrada com grande participação da comunidade.

Durante sete dias de atividades intensas, as crianças vivenciaram um universo de brincadeiras, gincanas, oficinas e espetáculos culturais com circo, mágica e teatro de fantoches, tudo pensado com carinho, responsabilidade e estrutura adequada para garantir segurança, bem-estar e muita diversão. A proposta foi mais do que entreter: foi oferecer cultura como ferramenta de acolhimento, transformação e valorização da infância.

Presença

Um dos grandes destaques desta edição foi a presença de artistas locais do município de Sumaré, que encantaram o público com apresentações cheias de talento, sensibilidade e identidade cultural. A participação ativa desses artistas fez toda a diferença na construção de uma programação viva, próxima da realidade das crianças e cheia de representatividade.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Cecília Teixeira, destacou a importância da ação como política pública descentralizada e elogiou a forte atuação das secretarias parceiras: “Essa Colônia de Férias foi um marco. Mostramos que cultura é um direito de todos e que ela precisa chegar a todos os cantos da cidade, inclusive aos mais distantes. O apoio das secretarias de Inclusão, Fundo Social, Educação, Saúde, Mobilidade Urbana e Esportes e Lazer, além das educadoras sociais para auxílio e acolhimento das crianças, essencial para que tudo acontecesse com qualidade e segurança.

A presença dos nossos artistas locais, levando sua arte e sua paixão para as crianças, foi um diferencial que trouxe ainda mais significado ao projeto. E a participação da comunidade que abraçou a proposta com tanto carinho foi a grande força por trás do sucesso dessa primeira edição. Estamos falando de um trabalho feito com compromisso, dedicação e amor pela nossa cidade e pelas nossas crianças”. A Colônia de Férias Cultural fez parte das comemorações do aniversário de Sumaré e reafirmou o compromisso da administração municipal com o direito ao brincar, à convivência e ao acesso à cultura em todas as suas formas.

