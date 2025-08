WhatsApp em alta- Apesar do avanço da digitalização, 57,2% dos brasileiros ainda preferem ir pessoalmente a uma repartição pública para resolver uma solicitação. O dado, revelado pelo mais recente estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), mostra que o desafio atual não é mais o acesso à tecnologia, mas a confiança nos canais digitais e a qualidade da experiência oferecida.

Entre os que utilizam serviços públicos digitais — 42,8% dos usuários de internet, segundo o mesmo levantamento — a maioria (77%) avalia positivamente a experiência.

No entanto, a falta de familiaridade com sistemas pouco intuitivos, menus engessados e interações robotizadas ainda afasta grande parte da população dos canais digitais oficiais das prefeituras. É nesse cenário que o WhatsApp, presente em 98% dos celulares conectados no Brasil, passa a ser um novo aliado do setor público para atender melhor os cidadãos.

A Aprova — govtech referência na automatização de serviços públicos com inteligência artificial — lança uma solução que transforma o aplicativo de mensagens mais popular do país em um canal oficial de atendimento público personalizado com a legislação e regras de cada cidade.

O Chat Aprova automatiza o atendimento diretamente pelo WhatsApp com o número da prefeitura e entrega respostas rápidas, claras, e adaptadas a cada solicitação.

Seja para pedir um alvará, saber se há vagas em creches, consultar o andamento de um protocolo, tirar dúvidas sobre IPTU ou até solicitar um serviço urbano, como poda de árvore — o Chat Aprova entende e resolve a solicitação.

A experiência é semelhante a conversar com uma pessoa: o cidadão envia uma mensagem com sua dúvida ou pedido, e o sistema responde com base nos fluxos e regras da própria cidade, sem necessidade de menus ou termos técnicos.

Segundo o CEO e fundador da Aprova, Marco Antonio Zanatta, a solução foi pensada para superar a resistência gerada por experiências negativas de cidadãos com tecnologias obsoletas e inadequadas à realidade da população.

“A ideia é tornar o atendimento público mais acessível, direto e confiável. Quando o cidadão sente que a tecnologia resolve, ele volta a usar. E usar o WhatsApp, que já faz parte da rotina das pessoas, é um passo importante para isso”, afirma Marco.

Diferente de um chatbot comum de atendimento, a solução vai além de responder: ela entende o que o cidadão ou servidor precisa, executa a solicitação, envia documentos e encaminha para os setores responsáveis – tudo de forma automática.

Além de melhorar a experiência da população, o Chat Aprova representa ganhos diretos para a gestão pública: reduz filas e ligações, libera os servidores dos atendimentos, aumenta a transparência e fortalece a imagem institucional de modernização e eficiência.

“As tecnologias só fazem sentido quando melhoram a vida das pessoas. Por isso o setor público precisa de ferramentas que funcionem, que falem a mesma língua do cidadão e respeitem o tempo de quem utiliza”, conclui.

Hoje, 96% das empresas brasileiras usam o WhatsApp Business no atendimento. Consolidado no setor privado, o aplicativo passa a ser incorporado por órgãos públicos não apenas como mais um canal de contato, mas como um meio que de fato resolve as demandas da população.

