Sumaré inaugura nova sede do Procon e da Central 156 nesta sexta-feira (1º)

Nesta sexta-feira, 1º de agosto, Sumaré dará um passo importante na melhoria dos serviços públicos com a inauguração da nova sede do Procon e da Central 156. A cerimônia acontece às 9h, na Rua Pedro Consulin, no Centro.

O novo espaço foi planejado para oferecer um ambiente mais moderno, funcional e acessível, visando otimizar o atendimento ao cidadão e garantir mais agilidade na resolução das demandas.

O secretário municipal de Controle e Transparência, Alisson Chuma, ressaltou a importância da mudança. “A nova sede representa um avanço na qualidade do atendimento. Estamos entregando à população um espaço estruturado para oferecer um serviço mais rápido, confortável e eficiente”, destacou.

A Central 156 é o principal canal de comunicação direta entre moradores e Prefeitura, recebendo solicitações, denúncias e sugestões. Já o Procon segue atuando na defesa e orientação dos consumidores, fortalecendo o acesso a direitos e à solução de conflitos.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP