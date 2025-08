Filmes e séries campeões de julho na TV

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

We’re excited to share updates on what’s arriving and leaving the top streaming platforms in Brazil, including Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, and more. These insights are designed to keep your audience ahead of the curve with all the latest streaming news.





Musa do Flamengo se solidariza com Pedro e quer dar incentivo

A modelo e influenciadora Priscila Tantão, conhecida como Musa do Flamengo, aproveitou para dar sua opinião sobre a polêmica envolvendo o atacante Pedro com o técnico Filipe Luís. A morena ficou do lado do atacante e até fez um convite para ele para lá de tentador.

“Eu não ando muito contente com o Pedro não jogando. Ele é um jogador muito importante para o Flamengo e o treinador não pode barrar ele dessa forma, não é justo. Eu queria ter a possibilidade, se pudesse, de ajudar a motivar mais ele (Pedro) nos treinos para dar o máximo. Com alguém como eu lhe motivando, o Pedro faria gol todo dia e daria adeus a má fase!”, declara.

Priscila foi finalista do concurso Musa do Brasileirão deste ano e conquistou o prêmio de Musa Destaque. Com curvas que chamam atenção e uma presença marcante, Priscila vem atraindo novos seguidores e conquistando cada vez mais fãs. Em suas redes sociais, ela compartilha um pouco da rotina intensa de treinos, além de mostrar momentos autênticos do seu dia a dia, que revelam a sua força e determinação.

Leia + sobre Famosos, artes e música