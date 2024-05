Com a queda da temperatura, restaurantes de Campinas lançam caldos de vários sabores

Além dos pratos tradicionais no dia a dia, recheados de massas, restaurantes de Campinas incrementaram seus cardápios sazonais com a queda dos termômetros. Chefs de casas tradicionais como Banana Café, Empório do Nono, Bellini Ristorante, Dom Brejas e Boteco do Miúdo, elaboraram caldos e sopas ricos de proteínas, sabores e quentes, como pedem as baixas temperaturas.

Confira algumas sugestões para estes dias frios e o feriado prolongadopara saborear a rica a rica gastronomia da região de Campinas.

Dom Brejas

Localizado no Taquaral, em Campinas, e reconhecido por seu ambiente acolhedor e mesas na calçada, o Chef Antonio Ribeiro, responsável pela cozinha e criações do Dom Brejas, escolheu para esta temporada o caldo de feijão, um ingrediente tipicamente brasileiro e que agrada todos os paladares. O caldo de feijão é encorpado com especiarias como pimenta, salsinha e cheiro verde, além de linguiça picada, que conferem uma pitada diferenciada ao caldo, que vem acompanhado de pães.

A casa fica na Avenida Barão de Itapura, 2947, e serve o caldo à noite e durante os dias nos finais de semana

Boteco do Miúdo

Recém inaugurado no distrito de Barão Geraldo, um dos circuitos gastronômicos de Campinas, o Boteco Miúdo também está servindo nas noites frias o caldo de feijão tradicional, acompanhado de pães.

O Bar Miúdo fica na rua Agostinho Pattaro 211.

Bellini Ristorante

Um dos restaurantes com pegada mediterrânea mais tradicionais da região de Campinas, e conhecido por suas massas frescas e artesanais, o Bellini Ristorante, dentro do Vitória Hotel Concept Campinas, traz como sugestão para aquecer a noite o Capelleti in Brodo. Preparado pela equipe da Chef Cristina Róseo, o prato é preparado com capeletti fresco recheado com frango com caldinho quente de carne.

Para acompanhar, a pedida fica por conta dos vinhos da casa.

Banana café

Para aquecer as noites mais geladas, o Banana Café Campinas lançou nesta semana o Festival de Caldos, disponível de terça a quinta-feira, a partir das 18h. A chef Camila Coratti preparou um cardápio diversificado, com três opções de sabores, por dia, além de acompanhamentos.

No Festival de Caldos do Banana Café Campinas o cliente encontra duas opções: cumbuca ou 500ml para viagem, por R$29,90, ou a opção de comer à vontade, por R$49,90.

O Banana Café Campinas fica na Rua General Osório, 2090, no Cambuí.

Empório do Nono

Um dos mais antigos bar e restaurante em funcionamento em Barão Geraldo e que neste ano completa 25 anos, o Empório do Nono, além de seu cardápio tradicional recheado de pratos e petiscos quentes, serve todas as noites, a partir das 18h, uma seleção de caldos. Dentre as opções, o tradicional Caldo de Feijão (Caldinho de feijão preto 160ml, torremos, crotons, pimenta, cebola e cebolinha).

Outros sabores ficam por conta do Caldo de Mandioca (sopa de mandioca com cebolinha e paio. Acompanha torradas, calabresa e bacon), Caldo Verde e a tradicional Canja, um prato tipicamente brasileiro (sopa de galinha com pedaço da mesma, salsão, arroz e cenoura, acompanha torradas e queijo ralado), Caldo de Feijão Carioca (sopa de feijão enriquecida com bacon e carne seca. (acompanha torresmos, costelinha e calabresa)

O Empório do Nono fica bem na esquina da Avenida Albino J. B. de Oliveira, 1128.