Com Daiana Garbin, podcast fala sobre doenças silenciosas

Daiana Garbin- O cuidado com a saúde tem ganhado cada vez mais destaque no Brasil, sendo essencial para garantir longevidade, qualidade de vida e o tratamento de diversas condições que impactam o organismo.

No entanto, algumas doenças se desenvolvem de maneira silenciosa e podem passar despercebidas, mesmo por aqueles que mantêm uma rotina de cuidados com a saúde. Esse foi o tema central de discussão do episódio de março do Biolab Cast, podcast apresentado pela jornalista Daiana Garbin, com a participação do Dr. Marcos Vinicius Bolivar Malachias, médico cardiologista com pós-doutorado pela Harvard Medical School, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e professor universitário, e de Duda Dantas, influenciadora digital, estudante de Medicina e convivente com o Diabetes Tipo 1 desde os 8 anos.

De acordo com o Dr. Bolivar, entre as várias doenças classificadas como silenciosas, as cardiovasculares exigem atenção especial. “As doenças cardiovasculares são, atualmente, a principal causa de preocupação no Brasil e no mundo. Elas são responsáveis por mais de 30% das mortes registradas, e mais da metade desses óbitos poderiam ser evitados ou adiados com uma prevenção adequada”, explica o especialista.

Nesse contexto, a identificação dos grupos de risco é fundamental para a prevenção das doenças silenciosas. “Dentro das doenças cardiovasculares, existem grupos de risco específicos. O primeiro passo para a prevenção é analisar o histórico familiar, verificando se há casos recorrentes de doenças cardiovasculares ou de fatores como Diabetes Tipo 2 e alterações no colesterol. Além disso, o sedentarismo, o tabagismo e o estresse são fatores que agravam as doenças do coração”, alerta o Dr. Bolivar.

Diante desses casos, a conscientização é essencial. Segundo Duda Dantas, é comum que pacientes tenham receio em investigar os sintomas, o que prejudica a eficácia do tratamento: “Muitos pacientes não querem receber um diagnóstico, para não serem vistos como pessoas doentes, e acham que postergar o tratamento será benéfico. Na realidade, o que acontece é exatamente o oposto: ao ser diagnosticado e tratado precocemente, é possível evitar a evolução das doenças silenciosas e suas possíveis complicações. Em muitos casos, como a esteatose hepática, o paciente pode não apresentar sintomas, e a progressão da doença ocorre justamente ao longo do tempo.”

Para assistir ao episódio Daiana Garbin, acesse:

