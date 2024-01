Com obras no Mercadão, Rua Anhanguera terá faixa interditada a partir desta segunda

Em meio às obras de reforma e revitalização do Mercado Municipal, uma faixa de rolamento da Rua Anhanguera será interditada a partir de segunda-feira (29), no trecho entre a Rua Marechal Deodoro da Fonseca e a entrada do estacionamento, no sentido Centro. A interdição será executada pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana.

“Será necessário o fechamento de parte da via para a implantação da rede de galeria pluvial e a instalação de guias e sarjetas. O estacionamento em 45 graus será utilizado como a passagem dos veículos, para que a via não seja totalmente interditada”, explica o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Em alguns momentos, será necessária a interdição total do trecho para o trabalho das máquinas, que fará a demolição e a regularização do solo para a instalação das guias, sarjetas e a concretagem do passeio público.

O estacionamento gratuito do Mercado Municipal estará aberto normalmente para a população, sem prejudicar o fluxo de veículos no local.

A previsão da empresa responsável pela obra é que o serviço seja executado em até 30 dias, dependendo das condições climáticas.