O comércio de Americana atende em horário especial neste sábado, véspera do Dia dos Pais, das 9 às 18 horas. A expectativa da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) é pelo aumento das vendas em torno de 5%. O valor médio de cada compra deve ficar em torno de R$ 220,00 já que os presentes são bens mais duráveis.

Comércio em alta

Expectativa é pelo crescimento das vendas em torno de 5% e a cada R$ 50 em compras, nos estabelecimentos que participam da promoção da ACIA, os consumidores concorrem a uma moto e mais oito prêmios

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No final do mês, a ACIA vai realizar o sorteio de uma moto Elite de 125 cilindradas, um notebook Dell, uma smart TV, um smartwatch e mais cinco vale compras de R$ 500 cada um. Já os vendedores que atenderem os consumidores contemplados irão receber cada um vale de R$ 250.

O cliente tem direito a um cupom nas compras acima de R$ 50 nos estabelecimentos identificados com os cartazes da promoção Espetáculo de Prêmios, que distribui R$ 200 mil em prêmios no período de um ano.

As vendas no comércio cresceram 4,7% em 2024, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que foram informados em fevereiro deste ano.

Este crescimento se mantém em 2025, fazendo com que o comércio apareça como o segundo setor da economia que mais contratou neste período. A projeção é de atingir os 5% neste período.

Para James Nadin, presidente da ACIA, a entidade vem realizando ações para estimular o consumo e fortalecer as vendas, como campanhas publicitárias, sorteio de prêmios e vales compras. “Essas iniciativas contribuem para aquecer a economia e gerar renda e emprego. Outras medidas são as capacitações, sobretudo o de jovens para o primeiro emprego”, disse.

Na opinião de Evandro Barizon, vice-presidente da ACIA e responsável pelo setor do comércio, o Dia dos Pais deve gerar aumento nas vendas em torno de 5%. “Os produtos mais duráveis, como caixas de ferramentas, equipamentos e eletroeletrônicos são os preferidos. No setor de confecções as roupas também registram boa procura ainda mais porque o frio ainda persiste. A linha de calçados também tem uma grande preferência”, explicou.

Barizon lembrou que no caso de confecções e calçados é sempre importante que o filho saiba o número que o pai usa para depois evitar problemas com a troca das peças.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado