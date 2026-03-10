Comissão da Represa do Salto Grande visita ETA (Estação de Tratamento de Água) novaodessense para conhecer modelo de captação

A Comissão Especial de Estudos para recuperação, preservação e utilização da Represa do Salto Grande da Câmara Municipal de Americana se reuniu na última quarta-feira (4) com o diretor-presidente da Coden Ambiental de Nova Odessa, Rean Gustavo Sobrinho. O encontro, que contou com a presença dos vereadores Talitha De Nadai (PDT), presidente da comissão, Jacira Chávare (Republicanos) e Marcos Caetano (PL), teve como objetivo principal entender como o município vizinho realiza a captação e o tratamento da água do reservatório.

A diligência foi motivada pela intenção de avaliar se Americana poderia adotar um modelo semelhante para abastecer a região do Pós-Anhanguera, uma das mais populosas do município, que engloba bairros como Jardim Brasil, Praia Azul e Praia dos Namorados, mitigando os impactos de eventuais crises hídricas.

“Foi uma visita muito importante para entendermos, na prática, como funciona a captação e o tratamento da água da Represa do Salto Grande para abastecer o Pós-represa de Nova Odessa. Pudemos verificar que existe, sim, a possibilidade de utilização da represa para o abastecimento, o que abre uma perspectiva importante também para Americana. Estamos tratando de um tema essencial para o presente e para o futuro da nossa cidade, que exige planejamento, responsabilidade e diálogo com os órgãos competentes”, destacou Talitha.

Durante a visita técnica às instalações da Estação de Tratamento de Água (ETA) II – Santo Ângelo, os parlamentares constataram que a água retirada da represa passa por rigorosas fases químicas e físicas, monitoradas por laboratório ininterrupto, tornando-se plenamente potável. A Coden informou que o tratamento não gera custos superiores aos de outras fontes e foi essencial para que Nova Odessa atingisse 100% de distribuição de água.

Como desdobramento da visita, a comissão irá elaborar um ofício cobrando da prefeitura de Americana informações detalhadas sobre o tratamento e abastecimento de água e descarte e tratamento de esgoto em toda região do Pós-Anhanguera margeada pela represa do Salto Grande. Os parlamentares também se reunirão com a secretaria de Planejamento, a agência ARES-PCJ e com a Agência Metropolitana de Campinas (AgemCamp) para discutir o assunto.