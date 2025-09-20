Foram em comitiva- O prefeito Chico Sardelli vistoriou, na tarde desta quinta-feira (18), as obras de revitalização da Praça Caetano Cecchino, na Vila Cecchino.

A praça está localizada entre as ruas Fortunato Faraone, Dom Barreto, Argentina e Paraguai. O espaço está sendo renovado com melhorias e novos equipamentos, em um investimento de R$ 1.035.564,11, viabilizado por meio de articulação do prefeito junto ao presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado.

“A Praça Caetano Cecchino vai receber uma reforma completa. Um investimento importante e necessário para a cidade de Americana, proporcionando a este tradicional espaço do município benfeitorias essenciais para o bem-estar e para a qualidade de vida da população. Uma parceria com meu amigo, presidente da Alesp, deputado André do Prado, que não mede esforços para atender nossos pedidos em prol da nossa cidade. Em breve teremos uma praça 100% revitalizada”, disse o prefeito Chico.

O projeto prevê terraplenagem, novo piso, paisagismo, gramado, playgrounds, sinalização, rampa de acessibilidade, Espaço Pet, academia ao ar livre e iluminação de LED, que será implantada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

Os recursos para as obras vêm do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, com contrapartida de R$ 35.564,11 da Prefeitura. A Secretaria de Gestão de Convênios coordenou o processo de liberação dos valores.

O vice-prefeito Odir Demarchi destacou os investimentos nas áreas de lazer da cidade.

“A gestão do prefeito Chico Sardelli está investindo na revitalização, recuperação e manutenção das praças públicas, de esportes e áreas de lazer da cidade. As benfeitorias na Praça Caetano Cecchino vão proporcionar para a população diversas atividades, além de um espaço de convivência agradável e seguro. Estamos acompanhando de perto cada detalhe dessa transformação para a comunidade”, reforçou.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, ressaltou a importância da obra. “Será mais uma revitalização e um novo espaço para as famílias, crianças e idosos, desfrutarem de momentos de lazer com segurança e junto à natureza. Os equipamentos vão proporcionar o incentivo à atividade física, atividades para as crianças e também para o bem-estar animal, mais um investimento importante da gestão do prefeito Chico Sardelli para nossa cidade”, disse.

Também participaram da vistoria os secretários de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.

