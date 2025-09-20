Celebrado em 22 de setembro, o Dia Mundial da Banana chama a atenção para uma das frutas mais consumidas no Brasil e no mundo. Segundo a Embrapa, o país está entre os maiores produtores globais da fruta, que figura entre as mais presentes na mesa das famílias brasileiras. Considerada uma das opções mais completas quando o assunto é nutrição infantil, a banana fornece energia, fibras e vitaminas que apoiam o crescimento saudável e a formação de bons hábitos alimentares desde os primeiros anos de vida.

A nutricionista Dra. Giovanna Melo, que participou do processo de criação do Natuzinho, linha de papinhas orgânicas, reforça que a fruta é especialmente importante durante a introdução alimentar, fase em que as crianças passam a conhecer novos sabores e texturas. “A banana é naturalmente adocicada e tem textura macia, o que facilita sua aceitação pelos pequenos. Além disso, contém potássio, fibras e triptofano, que auxilia na produção de serotonina, trazendo bem-estar e ajudando no equilíbrio do organismo”, explica a especialista.

Outro ponto de destaque é que a banana possui baixo risco de alergia, o que a torna uma das frutas mais indicadas por pediatras no início da alimentação sólida. Seu teor de fibras também contribui para a saúde intestinal e ajuda a promover saciedade, aspectos importantes para crianças em fase de crescimento.

Além do valor nutricional, a praticidade faz da banana uma escolha acessível para famílias em diferentes momentos da rotina. Porém, nem sempre os pais conseguem incluir frutas frescas em todas as refeições dos filhos, especialmente diante da correria do dia a dia. Pensando nesse desafio, surgem alternativas que unem conveniência e qualidade nutricional.

Entre elas está o Natuzinho, linha de papinhas infantis 100% orgânicas desenvolvida pela Brasgroup. Com sabores que incluem banana e banana com morango, a marca oferece opções que respeitam a fase de introdução alimentar e também servem como apoio prático no cotidiano.

“O Natuzinho foi pensado para auxiliar os pais em uma das etapas mais importantes da vida das crianças. Ele garante a praticidade sem abrir mão da nutrição, com receitas desenvolvidas a partir de ingredientes orgânicos selecionados”, completa a Vivian Moas, sócia das Brasgroup, empresa criadora do Natuzinho.

O Dia Mundial da Banana também é uma oportunidade para reforçar a importância da diversidade alimentar. Além da energia rápida que proporciona, a fruta contribui para a saúde intestinal, fortalece a imunidade e auxilia na reposição de minerais perdidos em atividades físicas. Por isso, é considerada um alimento coringa, que pode ser consumido puro, em papinhas ou combinado com outras frutas, como o morango.

“Inserir a banana na rotina das crianças é uma forma de garantir nutrientes importantes e estimular uma relação positiva com os alimentos desde cedo. A fruta inserida na alimentação diária, se torna um recurso valioso tanto para a introdução alimentar quanto para a continuidade de uma dieta equilibrada”, reforça a nutricionista.

Com seu sabor característico, valor nutricional e versatilidade, a banana é mais do que uma fruta popular: é uma aliada da saúde infantil. No dia 22 de setembro, a data convida pais e cuidadores a olharem para esse alimento com ainda mais atenção, reconhecendo seu papel no desenvolvimento nutricional das crianças e também como uma opção prática e saudável para os lanches no dia a dia.

Com mais de 25 anos de experiência, a Brasgroup é referência no desenvolvimento de produtos voltados ao cuidado com bebês, crianças e pets. Detentora das marcas Clingo, Germanhart e da linha de alimentos infantis Natuzinho, a empresa une inovação, segurança e praticidade para proporcionar bem-estar em todas as fases da vida. Com sede em São Paulo e centro de distribuição próprio em Santa Catarina, a Brasgroup reforça seu compromisso com a qualidade, o afeto e o conforto no dia a dia das famílias.

