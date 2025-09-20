Prefeitura promoverá evento no dia 24/10, na Estação Cidadania de Esportes, no Jd. Amanda

Se você procura trabalho, terá a oportunidade de iniciar ou retomar sua carreira profissional numa das 70 empresas já confirmadas no 2º Feirão de Empregos, em Hortolândia. A Prefeitura promoverá a segunda edição do evento no dia 24/10, das 9h às 16h, na Estação Cidadania de Esportes Deputado Luiz Lauro Filho, que fica na rua João Guimarães Rosa, 242, Jardim Amanda. Para facilitar o acesso da população, o município irá oferecer transporte público gratuito ao feirão. Uma linha de ônibus sairá do Terminal Metropolitano, localizado na avenida Santana, até o local do evento.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, a expectativa é disponibilizar de 3.000 a 3.500 vagas de emprego em diferentes modalidades, como efetivo, estágio, temporário, Jovem Aprendiz, Primeiro Emprego e PcDs (pessoas com deficiência).

A secretaria orienta que o público compareça, preferencialmente, com currículo em formato digitalizado no celular. A recomendação é para agilizar o processo de inscrição. Cada empresa irá disponibilizar em seu estande um QR Code para que os candidatos se inscrevam às vagas oferecidas. Quem trouxer o currículo em formato papel também poderá participar do feirão. Uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico fará a digitalização dos currículos.

SERVIÇOS

A Prefeitura irá ainda disponibilizar outros serviços para o público. A Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social irá cadastrar pessoas que queiram fazer cursos ministrados pela pasta.

Para promover a inclusão profissional de PcDs (pessoas com deficiência), o Departamento de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência (DPP PcD), órgão da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, montará um espaço específico para esse público, onde serão feitos acolhimento, orientações e apoio.

PALESTRAS

A fim de orientar os candidatos, o feirão terá palestras sobre temas como mercado de trabalho, emprego e qualificação profissional, que serão ministradas pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e pelas entidades Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). O evento contará ainda com food trucks.

Confira abaixo a lista com algumas das empresas já confirmadas para o 2º Feirão de Empregos de Hortolândia:

– Adere (participou do 1º Feirão)

– Belgo (participou do 1º Feirão)

– CAF (participou do 1º Feirão)

– EMS (participou do 1º Feirão)

– Greenbrier Maxion (participou do 1º Feirão)

– Honda (participou do 1º Feirão)

– Leroy Merlin (participou do 1º Feirão)

– Mercado Livre (participou do 1º Feirão)

– Safetline (participou do 1º Feirão)

– Wickbold (participou do 1º Feirão)

– Ambev (empresa nova)

– Auster (empresa nova)

– Callbeck (empresa nova)

– Coca-Cola (empresa nova)

– Decamp (empresa nova)

– Hopi Hari (empresa nova)

– Prestpack (empresa nova)

– Savenagno (empresa nova)

– Solven (empresa nova)

– Tecnoperfil (empresa nova)

– Unasp (empresa nova)

1º FEIRÃO

A Prefeitura de Hortolândia realizou o 1º Feirão de Empregos em julho, na Estação Cidadania de Esportes Deputado Luiz Lauro Filho, no Jardim Amanda. Na ocasião, foram atendidas 4.000 pessoas. O evento contou com as presenças do prefeito José Nazareno Zezé Gomes e do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.