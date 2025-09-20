A Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) de Americana marcou presença no 12º Congresso Todos Juntos Contra o Câncer, realizado no WTC Events Center, em São Paulo, entre os dias 16 e 18 de setembro.

A unidade foi representada pela coordenadora Raquel Cordeiro. Considerado o maior encontro multidisciplinar de oncologia da América Latina, o evento reuniu especialistas, gestores e instituições de saúde para debater avanços, desafios e políticas públicas voltadas ao enfrentamento do câncer no Brasil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Raquel participou das discussões que abordaram desde a prevenção e o diagnóstico precoce até o acesso a tratamentos inovadores e estratégias de humanização do cuidado. “Estar em contato com líderes e especialistas de todo o país é uma oportunidade valiosa para trocar experiências e trazer novas perspectivas para o trabalho que realizamos diariamente. O congresso fortalece nossa missão de ampliar o acesso, qualificar o cuidado e garantir que cada paciente tenha um atendimento digno e integral”, destacou.

O congresso também discutiu os rumos da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, ressaltando a importância da integração entre diferentes setores para ampliar a efetividade das ações de saúde.

De acordo com o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, a presença da Unacon em espaços de referência contribui para consolidar sua atuação regional.

Elogios à Unacon

“A Unacon é uma das maiores conquistas da administração do prefeito Chico Sardelli e já se tornou referência no tratamento do câncer em toda a região. A participação nesse espaço de aprendizado e troca de experiências fortalece a atuação da unidade e amplia o olhar para práticas inovadoras no cuidado aos pacientes”, afirmou.

A Unacon é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Leia + sobre saúde