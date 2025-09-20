O vereador de Americana Jr Dias (PSD) foi alvo de racismo em um comentário a uma postagem que esta sexta-feira. O homem que o atacou não o cita nominalmente mas fala ‘o favelado e briguento se fudeu’. E encerra o comentário com dois macaquinhos.

O autor do xingamento no Instagram apagou a postagem, mas a ofensa roi printada.

O prefeito Chico Sardelli (PL) logo se posicionou mostrando apoio a Jr Dias.

Jr Dias se acidentou gravando vídeo no Jardim da Paz de campeonato de skate previsto para o dia 21. “Uma das manobras deu errado e caí feio”, resumiu o vereador, cuja assessoria pediu ajuda do colega Gutão do Lanche (Agir).

Em entrevista à imprensa, Jr Dias disse que “não tem do que reclamar” do atendimento na rede municipal de Saúde. “Eu e minha família passa (sic) pela rede municipal desde sempre”, acrescenta.

Ataques ao vereador

Ele passou a ser criticado, ao ponto de o agressor, piloto de parapente, fazer o ataque racista.

