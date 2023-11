Como a gente sabe a hora de parar de comer?

Entender quando é o momento certo de parar de comer

pode ser um verdadeiro desafio para muitas pessoas. Questões emocionais e psicológicas frequentemente influenciam nossos hábitos alimentares, levando-nos a comer mais do que realmente precisamos. Por isso, o site QBemQFaz apresenta algumas dicas para ajudar a identificar a saciedade e evitar excessos na alimentação.

Para o nutricionista Aline Rodrigues, atenção ao que se coloca no prato e comer devagar, mastigando com calma, são essenciais para evitar excessos. Outra dica no combate aos excessos é evitar comer diretamente da embalagem, especialmente quando se trata de petiscos ou lanches. E por fim, beber água alguns minutos antes das refeições para promover a sensação de saciedade.

Muitas vezes, a sensação de fome pode estar relacionada a questões emocionais em vez de necessidades físicas. Identificar a fome emocional pode ajudar a evitar comportamentos alimentares prejudiciais.

Aline Rodrigues, nutricionista com pós graduação em transtornos alimentares, ainda ressalta que é preciso reconhecer os sinais do corpo e da mente para alcançar uma alimentação mais consciente e benéfica para a saúde.

A Nestlé, em continuidade à sua jornada de saudabilidade e reforço de ingredientes positivos para a rotina do consumidor traz essa e outras dicas, através do site QbemQfaz

