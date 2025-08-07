Como acertar na escolha da cuba para a cozinha?

Decisão importante para o projeto, o arquiteto Bruno Moraes aborda os aspectos a serem considerados antes da compra

A área molhada da bancada da cozinha recebe atividades como a lavagem de alimentos e de louças, entre outras. Para garantir a funcionalidade, é comum realizar um rebaixo na pedra da bancada, como nesse projeto realizado pelo arquiteto Bruno Moraes | Projeto do BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Na cozinha, as definições corretas dos elementos são extremamente importantes para que o ambiente seja considerado, de fato, o coração das residências. Detalhes como dimensões dos itens e acabamentos sempre figuram na lista, mas a escolha da cuba, muitas vezes, não é um tópico devidamente observado.

“Uma ou duas? Qual o material adequado?” Esses e outros tópicos corroboram para um dia a dia prático e bastante eficiente na rotina da casa. “Os materiais para arquitetura e construção evoluíram bastante e com as cubas o status não é diferente“, pontua o arquiteto Bruno Moraes, à frente do escritório BMA Studio. Veja os pontos abordados por ele na hora de especificá-las em seus projetos.

Ponto de partida

A escolha das dimensões é parte primária do planejamento. Para o profissional, deve-se fazer uma análise que abrange desde o tamanho da bancada, o uso pretendido para a peça e um estudo do mobiliário e eletrodomésticos que ocuparão o local. “As pretensões do morador com relação à cozinha são alinhadas nesse momento, pois não há necessidade de incluir uma cuba grande se o emprego no cotidiano do imóvel for pequeno. Com esse cuidado, podemos investir em elementos que realmente farão a diferença na dinâmica do cliente, como uma máquina de lava louça“, pondera o arquiteto.

Muitos modelos de cubas, atualmente, oferecem flexibilidade para atender os mais diferentes tamanhos de ambientes – tanto as pequenas, presentes em apartamentos compactos, até aquelas adotadas em cozinhas e áreas gourmets de imóveis espaçosos.

De acordo com o arquiteto Bruno Moraes, o design da cuba completa o estilo do projeto da cozinha e deve dispor de ergonomia, sem comprometer a aplicação pretendida.

O arquiteto aborda outros aspectos correlacionados à combinação entre a cuba e a bancada:

– Alguns materiais de bancada, por não possuírem o mesmo acabamento entre a borda do tampo e o topo – como o caso da lâmina sinterizada –, podem não atender plenamente as expectativas visuais;

– Quando a borda do tampo, onde a cuba será instalada, apresenta um acabamento liso, mesma aparência do topo e bem acabado, Bruno Moraes tem a predileção pela opção de embutir;

– Cuba de sobrepor: A cuba de sobrepor resulta em uma elevação por conta da justaposição entre ela e bancada, revertendo em acúmulo de água e sujeira. Para tanto, o profissional indica o nivelamento da borda, este desbaste é realizado na marmoraria, como maneira de evitar problemas no futuro. Quando a borda da cuba de sobrepor fica nivelada com o nível do tampo de pedra, chamamos de flush;

– Cuba de embutir: no caso da cuba de embutir, ela é encaixada na parte inferior da bancada, não deixando visível a borda que está colada por baixo, enquanto a sobreposta tem sua sobressalência fixada por cima do tampo.

Quando optar por duas cubas?

Na cozinha do seu apartamento, o arquiteto Bruno Moraes combinou a especificação de duas cubas de inox com calha úmida

Conforme explica o Bruno Moraes, a escolha entre a colocação de uma ou duas cubas depende de variados fatores, mas geralmente a decisão acontece em função da organização e a forma de utilização da cozinha. “No projeto do meu apartamento, combinei a cuba dupla com o triturador de alimentos e a calha úmida para receber as louças e talheres“, compartilha.

No geral, a presença de uma única cuba é suficiente nas cozinhas em que a simplicidade e economia de espaço são prioritárias. Por outro lado, os cômodos grandes e movimentados, especialmente em imóveis com família com muitos integrantes ou quando o morador gosta bastante de cozinhar, a dobradinha coopera na otimização do fluxo de trabalho.

Atenção aos materiais!

Cozinha realizada pelo arquiteto Bruno Moraes | Projeto do BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci