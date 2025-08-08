O vereador Marcos Caetano (PL) acompanhou na quinta-feira (7) a execução de serviços de roçagem e poda realizados pela secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos no Cemitério do Parque Gramado.

De acordo com o parlamentar, a intervenção foi realizada em atendimento a uma indicação de sua autoria que apontou reclamações de moradores da região e visitantes sobre o mato alto no local.

“O cemitério do Parque Gramado recebe diariamente a visita de centenas de pessoas e são feitos todos os dias sepultamentos, sendo assim é necessário que seja feito a roçagem do mato que está alto e a limpeza do local. Agora o espaço está mais seguro e digno para receber as famílias. Vamos seguir cobrando a boa conservação dos nossos espaços públicos”, comentou Marcos Caetano.

