Avançam obras de manutenção na UBS da Vila Mathiensen: atendimento mantido

A Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Mathiensen, em Americana, segue com as obras de manutenção predial e adequações estruturais. Nesta fase, os trabalhos envolvem demolição de paredes, substituição de batentes de portas, remoção de pisos e revestimentos, além de pintura.

Durante o período de execução das melhorias, a dispensação de medicamentos está sendo feita temporariamente nas farmácias das UBSs da Vila Gallo e do Jardim São Paulo. Os demais serviços seguem normalmente nesta etapa inicial.

As intervenções têm como objetivo modernizar o espaço, melhorar o fluxo de atendimento e proporcionar um ambiente mais funcional e acolhedor para os usuários do sistema público de saúde.

Melhorias

“As melhorias não são apenas estruturais, mas refletem diretamente na qualidade do serviço que entregamos à população. Estamos trabalhando para que as unidades de saúde estejam mais preparadas, funcionais e acolhedoras para quem precisa delas todos os dias”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O projeto prevê a reestruturação do setor odontológico, que passará a contar com dois dentistas, e a criação de um novo consultório médico. Também estão previstas melhorias como substituição de portas, instalação de novo piso cerâmico em áreas específicas, colocação de balcões com cubas de aço inox nas salas de enfermagem, odontologia e vacinação, troca de revestimentos, revisão das redes elétrica e hidráulica e pintura geral.

“Mesmo durante a obra, nossa prioridade é garantir que o atendimento continue. Por isso, organizamos uma alternativa para a farmácia que mantém o fornecimento de medicamentos sem prejuízo aos usuários”, destaca a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

O investimento total na UBS Mathiensen é de R$ 173.177,66, sendo R$ 23.089,90 provenientes de emenda impositiva do vereador Léo da Padaria e R$ 150.087,76 oriundos de recursos da Atenção Primária.

