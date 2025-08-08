Apreensões de materiais cortantes realizadas nos primeiros sete meses desse ano, foram incinerados pelo Gurpo de Proteção-GPA da Guarda Municipal (Gama), na tarde desta quinta feira(08).

No total, vinte e cinco carretéis contendo linhas chilenas ou com uso de cerol foram levados para incineração em Caldeira da empresa JOGEGE têxtil na cidade de Nova Odessa.

Esse tipo de material, muito utilizado na soltura de pipas no período de férias escolares, contem alto potencial de ocasionar lesões graves e risco de acidentes fatais, principalmente a motociclistas.

