O vereador Sirineu Araújo (PL) pediu afastamento da Câmara de Sumaré

para tratar de assuntos pessoais. O pedido de cassação de seu mandato iria ser votado esta terça-feira, mas ele se garantiu com mais tempo no mandato ao pedir o afastamento.

Ele era cotado para ser o nome do PL para sair a prefeito ou a vice nas eleições do ano que vem, mas tendo seu nome investigado por conta de um assassinato que aconteceu na cidade no mês passado, seu nome ficou inviabilizado.

O nome forte do partido hoje é outro vereador, Silvio Coutro, que não esconde a vontade de testar o nome na pré-campanha para a sucessão de Luiz Dalben (Cidadania).

