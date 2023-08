Tecnologia Provably Fair no Aviator

Os fornecedores modernos usam uma tecnologia única para confirmar a honestidade dos geradores de números aleatórios em suas máquinas de vídeo. Cada vez mais jogos estão equipados com a função Provably Fair. Graças a ela, qualquer usuário pode verificar que terceiros não interferiram nos resultados do jogo: o cassino, outros jogadores ou o próprio provedor.

O Aviator Spribe também está equipado com essa tecnologia e os jogadores brasileiros em qualquer lobby online podem verificar livremente os resultados das rodadas quanto à independência: a duração da rodada e as probabilidades finais são o resultado do programa, que não está disponível para falsificação.

Como funciona o gerador de números aleatórios do Aviator

O jogo de crash do Aviator funciona com base em um gerador de números aleatórios. Este é um programa que determina a duração das rodadas (de 3-5 segundos a um minuto), bem como os coeficientes que aparecem na tela à medida que o principal objeto do jogo, o avião vermelho, se move.

O RNG não possui habilidades analíticas e não rastreia o comportamento do jogo. Ele é pré-programado para gerar aleatoriamente diversos resultados do jogo. É o RNG que “tira” um certo número de uma sequência infinita, que determina o tempo de jogo e as probabilidades finais.

O algoritmo do gerador garante a aleatoriedade de todas as vitórias e derrotas. Elas não têm nada a ver com quanto tempo o usuário joga o Aviator, quais apostas e com que frequência ele faz.

Mesmo que você tenha seguido todas as regras do cassino online, estudado as estratégias possíveis do Aviator em aviatorgamble.com, acompanhado de perto as estatísticas, isso não garante vitórias, porque o RNG do Aviator já possui o resultado da rodada mesmo antes de sua aposta no jogo.

Em palavras resumidas:

antes do início da rodada, o RNG escolhe um resultado aleatório e o incorpora ao programa;

você faz uma aposta e o jogo começa;

o algoritmo determina quanto tempo o jogo vai durar de acordo com uma seleção aleatória de resultados de um conjunto infinito;

o algoritmo produz um resultado;

o jogador ganha ou perde.

Assim, o jogo não depende das expectativas do jogador ou do cassino. Os resultados das rodadas no Aviãozinho são predeterminados antes que a aposta seja feita e são protegidos por criptografia de ponta contra qualquer tentativa de hacking técnico ou de software.

Em caso de dúvida, use o Provably Fair.

Como usar o Provably Fair

Apostar no jogo Blaze Aviator e o Aviator em outras plataformas online disponíveis para visitantes brasileiros oferece aos usuários uma verificação rápida se o resultado do jogo foi realmente aleatório e inesperado.

Para isso, o Aviãozinho revelou a detecção de erros – Provably Fair. Um link para a verificação está localizado no canto esquerdo abaixo do campo de jogo.

O Provably Fair mantém na memória o resultado do jogo gerado e informações sobre a posição do usuário. Você pode ver o código e presumir que ninguém interferiu em sua jogada e na escolha da rodada final.

Como funciona?

O Provably Fair salva o código do jogo fornecido pelo RNG;

o jogador faz uma ou duas apostas, o Provably Fair atribui um certo código criptográfico a essas apostas;

o código da aposta é combinado com o código do próprio jogo e é fixado;

após o término do jogo, o usuário vai para a janela Provably Fair e pode ver o código da aposta, o código do jogo e sua combinação;

a combinação dos códigos de origem indica que ninguém interferiu no jogo. Se tivesse ocorrido interferência, isso teria sido refletido nos códigos. Se os códigos não forem alterados, o jogo é comprovadamente justo.

Você está se perguntando se o próprio Provably Fair pode ser hackeado? Isso é impossível. A tecnologia usa criptografia forte e se conecta aos servidores de tal forma que não pode ser influenciada externamente.

Você pode verificar cada rodada que joga e ter certeza de que o Aviator é um jogo de azar justo.