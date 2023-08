Cidadania tem levante para ir pro Governo Lula

A Executiva Nacional do Cidadania decidiu marcar uma eleição para RETIRAR o Roberto Freire da presidência do partido. A executiva pretende trazer o partido de volta para a esquerda e aderir ao governo Lula. Freire é visto como um “dinossauro” dentro do Cidadania, servindo como uma barreira reacionária que impede os membros partidários de seguirem a tendência histórica de esquerda. O ex-deputado votou a favor do golpe contra a Dilma e foi ministro do Temer.

Grupo conseguiu marcar para setembro um encontro do Diretório Nacional para tentar eleger um novo comando para o Cidadania (Ex-PPS), controlado há 31 anos por Roberto Freire. No começo da reunião, Freire mandou um dirigente “calar a boca”.

Leia + sobre e se intere política regional

Na região, o partido tem como principal nome o deputado estadual Dirceu Dalben. O ‘problema’ nas cidades onde Dalben não tem o comando da Federação é a força dos tucanos. Em Americana, a família Macris deve comandar as indicações da Federação para o ano que vem. Em Nova Odessa, o partido é ligado ao ex-vereador Zé Pereira, que anda bastante alinhado com o ex-prefeito Bill, que deixou o PSDB e foi para o PL.

Em Santa Bárbara, tanto PSDB quanto Cidadania estão capengas e desorganizados. O PSDB foi grande força política na cidade por décadas, mas se desorganizou a partir de 2016 e não tem mais vereador.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP